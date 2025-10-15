MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πέδρο Μαρτίνς: Πότε τελειώνει το συμβόλαιο του περιζήτητου Πορτογάλου κόουτς

Από το 2022 στο Κατάρ, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού μπορεί να δελεαστεί για επιστροφή στην Ευρώπη – το ενδιαφέρον δεν θα του λείψει.

