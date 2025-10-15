Παναθηναϊκός-ASVEL με Super Ενισχυμένη στον Οσμάν και τον Σλούκα

Ανάλυση και προγνωστικά για το Παναθηναϊκός-ASVEL στη Euroleague.

Νίκες που εξασφαλίζουν ηρεμία και χρόνο. Αυτό θέλουν οι πράσινοι του Έργκιν Άταμαν στην παρούσα φάση όπου η απόδοση τους κυμαίνεται σε μέτριο επίπεδο και το αγωνιστικό τους status αβέβαιο. Η ASVEL έρχεται στο ΟΑΚΑ μετά από νίκη και καλή εμφάνιση απέναντι στη Λε Μαν για τη γαλλική λίγκα. Την προηγούμενη εβδομάδα προσπάθησε στη Μαδρίτη αλλά η επίθεση της δεν είχε τις λύσεις για ένα παιχνίδι με τέτοιον βαθμό δυσκολίας. Ο κόουτς Πουπέ βρήκε κάποιες λύσεις μόνο από τον βετεράνο Έντουιν Τζάκσον και τον ρούκι σέντερ Μπόντιαν Μάσσα.

Σε αντίθεση με την αναιμική της επίθεση, η άμυνα της ASVEL δεν είναι σε άσχημο επίπεδο. Το κλειδί για τον Παναθηναϊκό θα είναι να την χτυπήσει μέσα από συνεργασίες. Η Ρεάλ δούλεψε την έξτρα πάσα και βρήκε εκτελέσεις (Οκέκε) στο τελευταίο ματς. Παίχτες όπως οι Όσμαν, Χουάντσο, Μήτογλου θα βρουν σουτ ενώ σημαντικό για τους γηπεδούχους είναι να βρει ρυθμό ο Γκραντ και να μπει στην εξίσωση ο Χολμς. Σημειώστε ότι οι Γάλλοι έχουν αρκετά καλούς αμυντικούς δείκτες όσον αφορά την αναχαίτιση των Pick & Roll δράσεων, οι οποίες αποτελούν και το “άρμα μάχης” των πρασίνων.

Το “τριφύλλι” είναι το φαβορί στην αναμέτρηση και μπορεί να πάρει τη νίκη βρίσκοντας καλές εκτελέσεις από την περιφέρεια. Χρειάζεται υπομονή καθότι οι Γάλλοι είναι σκληροτράχηλοι και στην παρούσα φάση αναμένεται να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί. Η ελληνική άμυνα πρέπει να εμφανιστεί βελτιωμένη απέναντι σε μια επίθεση που επιβάλλεται να μείνει χαμηλά παραγωγικά στο ΟΑΚΑ.

