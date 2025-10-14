Σερί επιτυχίες της Ιταλίας κόντρα στο Ισραήλ, καλή επαφή με τα δίχτυα η Γεωργία

Για την 7η αγωνιστική των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ιταλία υποδέχεται στο Ούντινε το Ισραήλ, με υψηλά μέτρα ασφαλείας να έχουν παρθεί για το ματς. Το τέταρτο από τα έξι παιχνίδια τους στον 5ο όμιλο δίνουν στο Κοτσάελι Τουρκία και Γεωργία.

Πέντε διαδοχικές νίκες για την Ιταλία απέναντι στο Ισραήλ, οι τρεις τελευταίες με γκολ/γκολ και η πιο πρόσφατη, πριν από δύο μήνες, με 5-4 στο Ντέμπρετσεν, με γκολ στο 91’.

Η Ιταλία προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο της Εσθονίας στο Τάλιν και έφυγε τελικά με το 3-1 από τον πέμπτο αγώνα της στον όμιλο. Η μοναδική της απώλεια βαθμών είναι το 3-0 από την ασταμάτητη Νορβηγία, την οποία θα υποδεχθεί στο Μιλάνο την τελευταία αγωνιστική, αλλά ακόμα και με νίκη το πιθανότερο είναι να μειονεκτεί σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς έχει -19 από αυτήν στη διαφορά τερμάτων. Πιθανότατα, πάει για τη 2η θέση του γκρουπ και για τα πλέι οφ. Τιμωρημένος είναι ο κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, Μπαστόνι. Τραυματίστηκε ο επιθετικός της Φιορεντίνα, Κιν. Το Ισραήλ μετράει 2 νίκες επί της Εσθονίας και μία επί της Μολδαβίας, ενώ ηττήθηκε δύο φορές από τη Νορβηγία και μία από την Ιταλία. Θεωρητικά έχει ελπίδες για τη 2η θέση. Τραυματίστηκε και αποχώρησε στο ματς του Σαββάτου στο Όσλο (ήττα με 5-0) ο αμυντικός της Λουντογκόρετς Νάχμιας και θα λείψει απόψε. Με οδηγό και το μεταξύ τους ματς στον α’ γύρο, η νίκη της Ιταλίας σε ματς με γκολ κι από τις δύο ομάδες είναι πιθανή.

Επιβλητική ήταν η Τουρκία το Σάββατο στη Σόφια, απ όπου πέρασε με 6-1, αν και είδε την αντίπαλό της να την ισοφαρίζει στο 13’. Με το ημίχρονο στο 1-1, πέτυχε πέντε γκολ στο δεύτερο και πήρε προβάδισμα για τη 2η θέση, δεδομένου ότι στην πρώτη θα τερματίσει η Ισπανία, η οποία έχει 3 στα 3 μέχρι στιγμής και +11 στη διαφορά τερμάτων (η Τουρκία έχει 9-9 γκολ). Αυτό οφείλεται βέβαια στο 0-6 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από δύο αγωνιστικές. Λείπει ο 30χρονος μεσοεπιθετικός Καχβετσί. Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Γεωργία έχασε 2-0 στο Έλτσε από την Ισπανία και έχει μείνει έτσι με τη νίκη 3-0 επί της Βουλγαρίας σε τρία ματς, καθώς είχε ηττηθεί στην πρεμιέρα και από την Τουρκία, όταν και μείωσε σε 2-3 από 0-3. Έχει να παίξει ακόμη με Ισπανία εντός και Βουλγαρία εκτός.

Η Γεωργία βρήκε δίχτυα στους 8/9 τελευταίους αγώνες της, ενώ σκόραρε στα 6 πιο πρόσφατα με την Τουρκία, αν και έχασε στα 4 από αυτά. Ο άσος με το γκολ/γκολ προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

548. ΙΤΑΛΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ 1&G 2,47

551. ΤΟΥΡΚΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ 1&G 3,05