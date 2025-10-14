Ολυμπιακός - Εφές με Super Ενισχυμένη στον Βεζένκοφ και τον Λάρκιν

Ανάλυση και προγνωστικά για το Ολυμπιακός - Εφές στην Euroleague.

Στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας διπλών παιχνιδιών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την ανανεωμένη Αναντολού η οποία φέτος διαθέτει ένα από τα καλύτερα ρόστερ στη διοργάνωση.



Ένας αρκετά επικίνδυνος αντίπαλος. Αυτό είναι η Αναντολού Εφές την προκειμένη στιγμή για τον Ολυμπιακό που καλείται να διαχειριστεί προβλήματα (τραυματισμοί), συναισθήματα (λίγο μετά από ένα ντέρμπι “αιωνίων”) και ένα ματσάρισμα με μια ομάδα που έχει εξίσου μεγάλο (για την ακρίβεια μεγαλύτερο στην παρούσα φάση και με γνώμονα τις απουσίες) ποιοτικό βάθος. Ο κόουτς Μπαρτζώκας θα βρεθεί και πάλι αντιμέτωπος με ένα σύνολο που έχει αρκετό ταλέντο στην περιφερειακή γραμμή.



Η φετινή Εφές έχει μέγεθος, αθλητικότητα, προσωπικότητες και μεγάλη γκάμα σχημάτων στο backcourt της, με τους ερυθρόλευκους να εστιάζουν στην αναχαίτιση των χειριστών των Τούρκων (Λάρκιν, Ντοζίερ, Βάιλερ-Μπαμπ, Λόιντ αλλά και Κορντινιέ σε δεύτερη φάση).



Ο Ολυμπιακός θα ακουμπήσει στο δίδυμο Μιλουτίνοφ-Βεζένκοφ και στην αδυναμία των φιλοξενούμενων να αμυνθούν αποτελεσματικά σε δράσεις κοντά στο καλάθι (post ups) αλλά και μακριά από τη μπάλα (κοψίματα). Αντίθετα είναι αρκετά ικανοί όταν αμύνονται στην μπάλα και στον χειριστή. Ο φορμαρισμένος Τάιλερ Ντόρσεϊ θα πρέπει να φιλτράρει καλά τις αποφάσεις του σε δημιουργικό και εκτελεστικό επίπεδο.

Η άμυνα θα είναι και πάλι το κλειδί για την ελληνική ομάδα η οποία αναμένεται να βασιστεί στους ψηλούς της.

