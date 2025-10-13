Για το απόλυτο 4 στα 4 η Γαλλία, επιστροφή στις νίκες για την Σλοβακία

Για την 4 από τις συνολικά 6 αγωνιστικές του 4ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ στην ευρωπαϊκή ζώνη, η Ισλανδία υποδέχεται στο Ρέικιαβικ τη φιναλίστ του 2022, Γαλλία. Στην Τρνάβα, για το 1ο γκρουπ, η δυναμική Σλοβακία φιλοξενεί το Λουξεμβούργο.

Η Γαλλία είναι αήττητη σε 16 ματς με την Ισλανδία, έχοντας νικήσει στα 12 εξ αυτών.

Την Παρασκευή η Ισλανδία ισοφάρισε σε 3-3 την Ουκρανία από το 1-3 που έχανε στο α’ ημίχρονο, όμως, με δύο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο ηττήθηκε με 3-5. Είχε ξεκινήσει με το 5-0 επί του Αζερμπαϊτζάν και την ήττα με 2-1 στο Παρίσι από τη Γαλλία, σε ματς που προηγήθηκε στο 21’. Θα ολοκληρώσει τους αγώνες της στον όμιλο με δύο εκτός έδρας παιχνίδια, στο Μπακού με το Αζερμπαϊτζάν και στη Βαρσοβία με την τυπικά γηπεδούχο Ουκρανία. Η Γαλλία ξεπέρασε με 3-0 την Παρασκευή το εμπόδιο του Αζερμπαϊτζάν. Ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική, Εμπαπέ, ένιωσε ενοχλήσεις στο τελευταίο και θα λείψει, όπως και οι επιθετικοί Ντεμπελέ, Τουράμ. Οι 8/10 πιο πρόσφατοι αγώνες ανάμεσα στις δύο αποψινούς αντιπάλους είχαν γκολ/γκολ και η Γαλλία σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Οι Ισλανδοί το πάλεψαν και στο Παρίσι. Μπορούν να σκοράρουν, όμως, δύσκολα θα πάρουν κάτι από το ματς.

Έξι νίκες για την Σλοβακία στους οκτώ αγώνες της με το Λουξεμβούργο, το οποίο επικράτησε μία φορά της αντιπάλου του, με 2-1 σε φιλικό το 2011. Η Σλοβακία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του ομίλου, επικρατώντας 2-0 εντός έδρας της Γερμανίας. Ακολούθησε το δύσκολο 1-0 στο Λουξεμβούργο με γκολ στο 90’, ενώ την Παρασκευή έχασε 2-0 στο Μπέλφαστ από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ακολουθούν δύο εντός, με Λουξεμβούργο απόψε και Βόρεια Ιρλανδία σε έναν μήνα, για να κλείσει με το πιο απαιτητικό ματς, αυτό στη Λειψία με τη Γερμανία. Το Λουξεμβούργο μετράει 0 στα 3 μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε με το 1-3 από τη Βόρεια Ιρλανδία, συνέχισε με την ήττα από την αποψινή της αντίπαλο, ενώ πριν από τρία 24ωρα ηττήθηκε με 4-0 από τη Γερμανία στο Ζίνσχαϊμ. Μόνο ένας από τους παίκτες της αποστολής αγωνίζεται στο εγχώριο πρωτάθλημα, με 6 από αυτούς να ανήκουν σε γερμανικούς συλλόγους. Οι 3 νίκες που σημείωσε στα περασμένα προκριματικά Μουντιάλ ήταν η καλύτερη συγκομιδή στην ιστορία της, έχοντας το πολύ μία νίκη σε καθεμία από τις 20 προηγούμενες προσπάθειές της. Τιμωρημένος ο μπακ Κάρλσον.

Μόλις δύο γκολ σημειώθηκαν στα τρία τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Οι Σλοβάκοι μάχονται για την πρόκριση και έρχονται από ήττα.

486. ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 2&G 2,95

490. ΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1&U 2,5 2,95