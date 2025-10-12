Τάσος Παπάζογλου στους LEGOBALLS και το Foxbet: «Ο Λεβαδειακός θα βγει 5ος φέτος»!

Νέα αποκλειστική συνέντευξη στο κανάλι του Foxbet!

Απόλυτα ειλικρινής και απολαυστικός, ο Τάσος Παπάζογλου μίλησε στους LEGOBALLS και το Foxbet για την πολύ γεμάτη του ποδοσφαιρική του πορεία από τον Πανσερραϊκό έως και την καταξίωση στον Ολυμπιακό.

Ο 37χρονος πρώην διεθνής επιθετικός είναι ο καλεσμένος των Legoballs αυτή την Κυριακή (12/10) στο κανάλι του Foxbet στο Youtube και η κουβέντα όπως πάντα είναι γεμάτη χιούμορ, αυθορμητισμό και αλήθειες για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός γηπέδου.

Σχολίασε το πόσο τον στιγμάτισε ο Ερνέστο Βαλβέδε, τον οποίο χαρακτήρισε ως «απόλυτο», ενώ χαρακτήρισε επίσης κορυφαίο τον Ραζβάν Λουτσέσκου που έχει τη δυνατότητα να «παίρνει το 100% από τους ποδοσφαιριστές του».

Μίλησε επίσης για τη φιλία του με τον Τοροσίδη, τον νεαρό τότε Τσιμίκα, αλλά και το συγκινητικό «αντίο» στον Πανσερραϊκό, κάνοντας πρόβλεψη για τον φετινό Λεβαδειακό. «Βάζω την υπογραφή μου ότι ο Λεβαδειακός θα είναι φέτος στην εξάδα. Ίσως και 5ος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 13:00, στο κανάλι του Foxbet στο YouTube: