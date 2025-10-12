Αήττητη συνεχίζει η Σκωτία, πίεση για την πρόκριση στην Πολωνία

Τέταρτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ στην ευρωπαϊκή ζώνη και η αποτελεσματική Σκωτία υποδέχεται τη Λευκορωσία. Για το έβδομο γκρουπ της ίδιας διοργάνωσης, η Πολωνία πάει στη Λιθουανία που την είχε δυσκολέψει στο πρώτο ματς.

Τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα για τη Σκωτία στους 5 αγώνες της με αντίπαλο τη Λευκορωσία. Τα τέσσερα από τα πέντε αυτά ματς έληξαν Under.

Στο πρώτο ματς μεταξύ τους η Σκωτία νίκησε με 2-0 στην ουδέτερη Ουγγαρία. Η γηπεδούχος βρέθηκε να χάνει 0-1 από την καλύτερη Ελλάδα στο 62’, όμως, μετά το γκολ αντέδρασε και με τέρματα στα 64’, 80’ και 93’ πήρε την πολύτιμη νίκη με 3-1. Έχει να παίξει σε τελική φάση Μουντιάλ από το 1998, απέχοντας για 6 σερί διοργανώσεις. Έδωσε το παρών στα δύο πιο πρόσφατα Euro, χωρίς ωστόσο να σημειώσει νίκη. Ο ΜακΤόμινεϊ της πρωταθλήτριας Ιταλίας Νάπολι είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας. Χωρίς παρουσία σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Euro η Λευκορωσία. Είναι επίσης ομάδα της Γ’ κατηγορίας του Nations League, όπου σημείωσε συνολικά 1 νίκη στα 12 παιχνίδια της στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Δεδομένου και του εμπάργκο της έδρας της λόγω της πολιτικής της θέσης στο ουκρανικό, αγωνίζεται μονίμως εκτός χώρας.

Την Πέμπτη ηττήθηκε εύκολα με 6-0 από τη Δανία στο ουδέτερο Ζαλέγκερσεγκ της Ουγγαρίας. Η Σκωτία δέχθηκε γκολ στα τρία πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της, αλλά αμυντικά τα πηγαίνει περίφημα. Πιθανή η επικράτηση του φαβορί με χαμηλό σκορ.

Η Λιθουανία αγωνίστηκε πριν από τρία 24ωρα στο Ελσίνκι με τη Φινλανδία. Προηγήθηκε στο 25’ με τον αμυντικό της Μάριμπορ, Σίρβις, αλλά στο πρώτο δεκάλεπτο του β’ ημιχρόνου δέχτηκε δύο γκολ και έφυγε χωρίς βαθμούς από τη φινλανδική πρωτεύουσα (2-1). Με τρεις βαθμούς σε 6 αγώνες και με δύο παιχνίδια να απομένουν, έμεινε οριστικά εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ. Η Λιθουανία μπορεί να αγνοεί τη νίκη εδώ και 14 ματς, βρήκε ωστόσο δίχτυα στους 11/12 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της. Η Πολωνία υποδέχτηκε στο Χορζόφ τη Νέα Ζηλανδία σε φιλικό και επικράτησε με 1-0. Με συγκομιδή έως τώρα 3-1-1 φιλοδοξεί να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου, κάτι που προϋποθέτει νίκη επί της Ολλανδίας την επόμενη προτελευταία αγωνιστική στη Βαρσοβία, και φυσικά επιτυχίες με τις πιο βατές Λιθουανία και Μάλτα, τις οποίες αντιμετωπίζει εκτός έδρας. Ο Λεβαντόφσκι έμεινε στον πάγκο στο φιλικό της Πέμπτης και μπορεί να παίξει σήμερα.

Μεγάλο φαβορί η Πολωνία, η οποία δεν έχει κανένα περιθώριο απωλειών. Με οδηγό το 1-0 του πρώτου αγώνα ρισκάρουμε σε μια νίκη της με περιορισμένο σκορ.

428. ΣΚΩΤΙΑ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1&U 2,5 3,35

438. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ 2&U 2,5 3,00