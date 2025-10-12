Ένα ακόμη βήμα για την πρωτιά η Ολλανδία, τελευταίο χαρτί για τη Ρουμανία

Ολλανδία και Φινλανδία μονομαχούν για την 7η αγωνιστική του 7ου ομίλου των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για το 8ο γκρουπ της ίδιας διοργάνωσης η Ρουμανία φιλοξενεί στο Βουκουρέστι την Αυστρία. Προκρίνεται απευθείας στο Μουντιάλ μόνο η πρώτη από κάθε όμιλο.

Δέκα νίκες και μία ισοπαλία για την Ολλανδία απέναντι στη Φινλανδία στα 11 έως τώρα μεταξύ τους παιχνίδια.

Δύο εντός έδρας ματς, με Φινλανδία και Λιθουανία, και ένα εκτός, το εξ αρχής πιο δύσκολο, στη Βαρσοβία με την Πολωνία, έχει να δώσει ακόμη η Ολλανδία για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Πέμπτη πέρασε νικηφόρα με 4-0 από τη Μάλτα, Ήταν το 9ο σερί ματς που βρίσκει δίχτυα. Η Φινλανδία διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ μετά από την εντός έδρας επικράτησή της επί της Λιθουανίας. Βρέθηκε να χάνει 0-1 στο ημίχρονο, όμως μέχρι το 55’ είχε ανατρέψει τα δεδομένα. Οι έμπειροι αμυντικοί Ιβάνοφ και Άλχο του Αστέρα Τρίπολης αγωνίστηκαν σε όλο το ματς, ενώ επιθετικό δίδυμο ήταν οι Κάλμαν (Ανόβερο) και Πόχγιανπαλο (Παλέρμο), με τον πρώτο να σημειώνει το γκολ της ισοφάρισης. Η «Σούομι» σκόραρε στους 5/7 τελευταίους αγώνες της και ενδέχεται να τα καταφέρει και στο κρίσιμο ματς στο Άμστερνταμ.

Στο 2-3-3 ο απολογισμός της Ρουμανίας κόντρα στην Αυστρία. Δύο νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες μετράει η Ρουμανία στα πέντε παιχνίδια της στα προκριματικά του Μουντιάλ. Στο πιο πρόσφατο, τον περασμένο μήνα, προηγήθηκε 2-0 της Κύπρου στη Λευκωσία, όμως στη συνέχεια δέχτηκε δύο γκολ και έφυγε μόνο με τον βαθμό. Οι δύο επιτυχίες της ήρθαν με Σαν Μαρίνο (5-1 εκτός) και Κύπρο (2-0 εντός), ενώ η μία από τις δύο ήττες της ήταν από την αποψινή της αντίπαλο, 2-1 στη Βιέννη. Την Πέμπτη υποδέχτηκε σε φιλικό τη Μολδαβία, όπου νίκησε με 2-1. Η Αυστρία πέτυχε το 5 στα 5 με αντίπαλο το Σαν Μαρίνο, του οποίου επιβλήθηκε με 10-0. Έχοντας στις τάξεις της τους δύο παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές όλων των εποχών στην εθνική, τον αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλάμπα και τον επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα, Αρναούτοβιτς (4 γκολ την Πέμπτη), φιλοδοξεί να βρεθεί επιτέλους σε τελική φάση Μουντιάλ, για πρώτη φορά μετά από το 1998.

Η Ρουμανία γνωρίζει ότι αν δεν νικήσει την Αυστρία βγαίνει οριστικά εκτός διεκδίκησης της πρώτης θέσης. Η υψηλή απόδοση στη νίκη της τοποθετεί τον άσο στο «ισοπαλία όχι στοίχημα» σε αξιόλογη τιμή.

427. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1&G 2,65

439. ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ 1 DNB 3,35