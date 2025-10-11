Για την πρώτη νίκη της η Ουγγαρία, ακάθεκτη προς την πρόκριση η Πορτογαλία

Τρίτη αγωνιστική στον 6ο όμιλο των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη Βουδαπέστη η Ουγγαρία υποδέχεται την Αρμενία, ενώ στη Λισαβόνα η πρωτοπόρος Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ιρλανδία. Και οι δύο γηπεδούχοι είναι μεγάλα φαβορί.

Σε φιλικό το 2004 στην Πάφο η Ουγγαρία επικράτησε 2-0 της Αρμενίας με γκολ στο τελευταίο μισάωρο.

Η Ουγγαρία προηγήθηκε και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της στον όμιλο, σε κανένα όμως δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Στο Δουβλίνο ήταν μπροστά με 2-0 στο 15’, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 93’ (2-2), ενώ στο εντός με την Πορτογαλία έκανε το 1-0 στο 21’, ισοφάρισε σε 2-2 στο 84’, για να δεχτεί το 2-3 στο 86’. Έχει να παίξει σε τελική φάση Μουντιάλ από το 1986. Οι 11/26 παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Τιμωρημένοι οι επιθετικοί Βάργκα (Φερεντσβάρος) και Σάλαϊ (Γαλατάσαραϊ). Η Αρμενία ξεκίνησε με εντός έδρας ήττα 0-5 από την Πορτογαλία, όμως στη συνέχεια επικράτησε 2-1 στο Γιερεβάν της Ιρλανδίας. Στον τρίτο μήνα της θητείας του μπήκε ο 46χρονος Γεγκίσε Μελικιάν, ο οποίος καθοδήγησε την εθνική στα δύο προαναφερθέντα παιχνίδια. Στην αποστολή βρίσκεται ο 33χρονος μπακ Χοβνανισιάν, πέμπτος σε συμμετοχές στην εθνική, ενώ αποσύρθηκε ο κεντρικός αμυντικός Χαρογιάν, 4ος σε παρουσίες με το εθνόσημο. Η Αρμενία μετράει 7 διαδοχικά Over. Θα το παλέψει και μπορεί τουλάχιστον να σκοράρει κόντρα στην φαβορί Ουγγαρία.

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο σταθερά στους σκόρερ, η Πορτογαλία μετράει δύο νίκες στον όμιλο, με Αρμενία (0-5) και Ουγγαρία (2-3). Παρών και στο αποψινό ματς ο 40χρονος φορ της Αλ Νασρ και μακράν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική με 141 γκολ (ο 2ος Παουλέτα έχει 47), Ρονάλντο, μαζί με τους πολύπειρους υπαρχηγούς Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γ.) και Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι). Τραυματίας ο 21χρονος μέσος Ζοάο Νέβες της Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ιρλανδία έχει αποκομίσει έναν βαθμό στα δύο ματς με Ουγγαρία και Αρμενία και θα πρέπει πλέον να κυνηγήσει τα δύο παιχνίδια με την Πορτογαλία και το εκτός με την Ουγγαρία (μαζί με το εντός με την Αρμενία) για να πάρει την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από το 2002. Στο 4-3-5 ο απολογισμός του Ισλανδού Χέιμιρ Χάλγκριμσον στα 12 έως τώρα παιχνίδια του στον πάγκο της Ιρλανδίας. Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός ο 30χρονος φορ της Ίπσουιτς, Σμόντικς.

Η Πορτογαλία έχει το σύνολο και τις μονάδες για μία ακόμη νίκη, απέναντι στην Ιρλανδία που σκόραρε στους 3/4 τελευταίους επίσημους αγώνες της με τους Ίβηρες.

197. ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ 1&G 3,05

350. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1&G 2,90