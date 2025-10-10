Θέλει πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ

Μετά τον Καλοσκάμη, η ΑΕΚ κοιτάζει κι άλλον Έλληνα πιτσιρικά. Συγκεκριμένα, στο ραντάρ της Ένωσης βρίσκεται ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούτσιας, που αγωνίζεται στη Λουγκάνο ως δανεικός από το Σικάγο.

