Με οδηγό το ματς του Ιουνίου στην Σκωτία η Ελλάδα, χωρίς Σικ η Τσεχία στην Πράγα

Η δεύτερη του 3ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ, Σκωτία, υποδέχεται για την 3η αγωνιστική την τρίτη στη βαθμολογία Ελλάδα. Τσεχία και Κροατία μονομαχούν για το 12ο γκρουπ της ίδιας διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να προπορεύονται στην κατάταξη.

Από δύο νίκες για Σκωτία και Ελλάδα στα 4 έως τώρα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η Σκωτία ξεκίνησε τους αγώνες της στα προκριματικά με λευκή ισοπαλία στην Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία και συνέχισε με νίκη 2-0 επί της Λευκορωσίας στην Ουγγαρία. Την Ελλάδα την αντιμετώπισε και τον Μάρτιο στα πλέι οφ του Nations League για την άνοδο στην Α’ κατηγορία, όπου αφού νίκησε 1-0 στο Φάληρο, ηττήθηκε με 3-0 στη Γλασκώβη. Ο 42χρονος τερματοφύλακας της Χαρτς, Γκόρντον, βρίσκεται στις νέες κλήσεις του 62χρονου Στιβ Κλαρκ, ο οποίος καθοδηγεί για έβδομη χρονιά την εθνική. Δεν υπολογίζεται, ωστόσο, ο φορ της Χαρτς, Σάνκλαντ, αν και έχει σημειώσει 7 γκολ φέτος. Η Ελλάδα έρχεται από το 0-3 με τη Δανία, η οποία ήταν αποτελεσματική και ουσιώδης. Εκτός για το αποψινό παιχνίδι έμειναν οι αμυντικοί Ρέτσος (Ολυμπιακός) και Κυριακόπουλος (Παναθηναϊκός), με τους Γιαννούλη (Άουγκσμπουργκ) και Μιχαηλίδη (ΠΑΟΚ) να παίρνουν τη θέση τους. Αμφίβολος λόγω ίωσης ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ, Καρέτσας, για αυτό και κλήθηκε τελευταία στιγμή ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς. Η Εθνική θα διεκδικήσει κόντρα στην Σκωτία τις πιθανότητες πρόκρισης που της αναλογούν. Η νίκη δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά, είναι μονόδρομος.

Σε έναν σχετικά βατό όμιλο, με Νησιά Φερόε, Γιβραλτάρ και Μαυροβούνιο, η Τσεχία κονταροχτυπιέται με την Κροατία για την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η μοναδική της ήττα έχει έρθει από την αποψινή της αντίπαλο, 5-1 τον Ιούνιο, αν και ισοφάρισε στο 58’ το γκολ που είχε δεχτεί στο 42’. Πλήγμα η απουσία του επιθετικού της Λεβερκούζεν, Σικ. Λείπουν επίσης οι αμυντικοί της Σλάβια Πράγας, Ντουντέρα και Χόλες, αλλά και ο φορ της Χόφενχαϊμ, Χλόζεκ. Δεκατρείς παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η Κροατία έχει το απόλυτο των βαθμών στο γκρουπ μετά από 4 παιχνίδια, με πιο πρόσφατο το 4-0 επί του Μαυροβουνίου. Σπουδαία ονόματα στις κλήσεις του Ζλάτκο Ντάλιτς (από το 2017 στον πάγκο), με τους 34χρονους Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ) και τον 36χρονο Πέρισιτς (Αϊντχόφεν) να αποτελούν επιθετικές λύσεις. Παρών και ο 40χρονος Μόντριτς της Μίλαν.

Και τα 4 ματς ανάμεσα στην Τσεχία και την Κροατία είχαν γκολ/γκολ. Δεδομένης και της απουσίας του Σικ στην επίθεση των γηπεδούχων και το ότι στην Κροατία κάνει και η ισοπαλία, οδηγούν στο ρίσκο του «Χ».

767. ΣΚΩΤΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2 2,70

768. ΤΣΕΧΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ Χ 3,20