Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ελλάδα έχει τον τρόπο της στη Γλασκώβη!

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία.

Για την 3η αγωνιστική του Group C της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Ελλάδα δοκιμάζεται στη Γλασκώβη απέναντι στη Σκωτία (21:45). Ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση καθώς οι ισορροπίες στον όμιλο είναι λεπτές και κάθε αποτέλεσμα πλέον μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη της πρόκρισης.

Η Σκωτία ξεκίνησε την προσπάθεια της με back to back εκτός έδρας παιχνίδια. Και ο απολογισμός της ήταν απόλυτα θετικός. Πήρε 0-0 στην Κοπεγχάγη κόντρα στη Δανία και ακολούθως επικράτησε 2-0 της Λευκορωσίας. Κυριάρχησε πλήρως στο 90λεπτο, με 73% κατοχή μπάλας, 14(8) τελικές και 2.15 xG, αριθμοί που αποτυπώνονται στο τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Βελτιωμένη τα τελευταία χρόνια, με την πηγή των επιλογών της να εντοπίζεται σε πρωταθλήματα όπως η Premier League, η Championship και η Serie A κτά κύριο λόγο. Σκληρή ομάδα, με εμπειρία και μεγάλη θέληση να επιστρέψει στην τελική φάση του Παγκσομίου Κυπέλλου η Σκωτία, που ακόμη όμως δεν έχει πείσει πως μπορεί να διαχειριστεί με αποφαιστικότητα τα μεγάλα ματς.

Η πρεμιέρα της Ελλάδας στον όμιλο ήταν ονειρική, με το εμφατικό 5-0 επί της Λευκορωσίας και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη και η προσγείωση στην πραγματικότητα ήρθε με σκληρό τρόπο στο 0-3 από την Δανία. Παιχνίδι που έφυγε από τον έλεγχο των διεθνών μετά το πρώτο 20λεπτο και ειδικότερα μετά το γκολ του Ντάμσγκααρντ που άνοιξε το σκορ στο 32', για να ακολουθήσουν δύο ακόμη τέρματα των φιλοξενούμενων στο δεύτερο μέρος (62', 81').

Το αποτέλεσμα έφερε πλήγμα στην ψυχολογία, ωστόσο επί ημερών Γιοβάνοβιτς το κλίμα στην εθνική ομάδα είναι εξαιρετικό, υπάρχουν ρόλοι στο γήπεδο και μπόλικος ενθουσιασμός. Στα τελευταία τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια της, η Ελλάδα μετράει ισάριθμες νίκες με τέρματα 9-1, ενώ τον περασμένο Μάρτιο επικράτησε στη Γλασκώβη με το εμφατικό 3-0 για τα playoffs του Nations League. Με δεδομένο ότι ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δανία τρεις μέρες μετά, το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Σκωτία είναι απαραίτητο προκειμένου η Ελλάδα να διατηρήσει ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης από το Group C.

