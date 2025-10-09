Χωρίς νίκη η Λιθουανία, για το 3 στα 3 η Δανία απέναντι στη Λευκορωσία στην Ουγγαρία

Για την 6η αγωνιστική του 7ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ευρωπαϊκή ζώνη η Φινλανδία φιλοξενεί στο Ελσίνκι τη Λιθουανία. Στο 3ο γκρουπ της ίδιας διοργάνωσης, η Λευκορωσία αντιμετωπίζει τη Δανία στο ουδέτερο Ζαλεγκερσέγκ.

Η Φινλανδία δέχτηκε γκολ στους 16/17 τελευταίους αγώνες της.

Δύο νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες είναι ο απολογισμός της Φινλανδίας στα πέντε έως τώρα παιχνίδια της στον όμιλο. Οι επιτυχίες ήρθαν επί της Μάλτας (1-0 εκτός) και επί της Πολωνίας (2-1 εντός). Δεν έχει παίξει ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ, ενώ έλαβε μέρος στο προτελευταίο Euro, όπου κατετάγη 17η. Στον πάγκο της βρίσκεται από τις αρχές του έτους ο Δανός Γιάκομπ Φρίις, στις κλήσεις του οποίου συμπεριλαμβάνονται οι αμυντικοί του Αστέρα Τρίπολης Ιβάνοφ, Άλχο και ο μπακ του Ατρομήτου, Ούρονεν. Η Λιθουανία δεν έχει ακόμη νίκη στον όμιλο (0-3-2), ενώ δεν έχει να επιδείξει κάποια παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο ή Euro. Καθοδηγείται για 3η διαδοχική σεζόν από τον 50χρονο Έντγκαρας Γιανκάουσκας. Εξέτισε ο αμυντικός της Σερκλ Μπριζ Ούτκους, ενώ επιστρέφει και ο μέσος Σλίβκα (πρώην Απόλλων, Λαμία). Τραυματίες οι Καζουκολόβας (αμυντικός) και Ρούζγκις (επιθετικός). Αγνοεί τη νίκη εδώ και 13 παιχνίδια, βρήκε ωστόσο δίχτυα στους δύο αγώνες της με Μάλτα και Ολλανδία τον περασμένο μήνα. Πιθανή η νίκη της Φινλανδίας με γκολ εκατέρωθεν.

Δύο ήττες, 5-1 από την Ελλάδα και 2-0 από τη Σκωτία για τη Λευκορωσία, η οποία δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ ή Euro. Στην αποστολή της ο μέσος του Αστέρα Τρίπολης, Γιαμπλόνσκι. Συνεχίζει για τρίτο χρόνο στην τεχνική της ηγεσία ο Ισπανός Κάρλος Αλός. Μετά από το εντός έδρας 0-0 με τη Σκωτία, η Δανία επιβλήθηκε με 3-0 της Ελλάδας στο «Καραϊσκάκης» και πήρε κεφάλι στη βαθμολογία του γκρουπ. Παρούσα στα δύο τελευταία Μουντιάλ, τα προημιτελικά είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, το 1998. Κανένα μέλος της αποστολής δεν αγωνίζεται στο εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ υπάρχουν παίκτες από τις Big 5 λίγκες της Ευρώπης, με 8 να αγωνίζονται στην Αγγλία, 4 στη Γαλλία, 3 στη Γερμανία, 2 στην Ιταλία και ένας στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, Μπαρτσελόνα. Επέστρεψε ο μέσος της Βόλφσμπουργκ, Έρικσεν, ο οποίος είναι και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές όλων των εποχών στην εθνική.

Η φαβορί Δανία αναμένεται να νικήσει την τυπικά γηπεδούχο Λευκορωσία, η οποία βρήκε πάντως δίχτυα στους 6/7 τελευταίους, φιλικούς ή επίσημους αγώνες της. Σε υψηλή απόδοση το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

759. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1&G 3,60

764. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΔΑΝΙΑ G 3,40