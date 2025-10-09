Σκοράρει και… κλειδώνει την Σκωτία η Εθνική!

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στη Γλασκώβη τη Σκωτία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια των δύο ομάδων στη διοργάνωση.

Στο Hamden Park, η Εθνική θέλει να επαναλάβει την εμφάνιση του Μαρτίου για το πλέι οφ του Nations League όταν είχε πάρει τη νίκη με 3-0 έχοντας καταπληκτική απόδοση.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προέρχεται βέβαια από μία βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 απέναντι στη Δανία, αποτέλεσμα που το έριξε στην 3η θέση της βαθμολογίας με τρεις βαθμούς, έναν λιγότερο από τις Δανία και Σκωτία που συγκατοικούν στην κορυφή.

Οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες τέσσερις φορές στην ιστορία τους και όλα τα παιχνίδια τους έχουν λήξει με No Goal. Να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε απόδοση 1.82.

Η Ελλάδα θέλει να βρεθεί και πάλι σε μία μεγάλη διοργάνωση μετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 όπου και είχε φτάσει έως τους «16» της διοργάνωσης, την υψηλότερη θέση που έχει πάρει σε Μουντιάλ. Για να αυξήσει τις πιθανότητες της θα χρειαστεί μία νίκη στη Σκωτία. Το διπλό βρίσκεται σε απόδοση 2.75.

Η Σκωτία από την άλλη έχει μπροστά της μία μεγάλη ευκαιρία, να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να αποκτήσει τεράστιο πλεονέκτημα τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Η ήττα στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ελλάδα σίγουρα θα την έχει «ξυπνήσει». Το ματς είναι αρκετά σημαντικό και η Σκωτία σε τέτοιες αναμετρήσεις δείχνει τη σκληράδα της. Με τη Δανία χαρακτηριστικά πήρε πέντε κίτρινες κάρτες και τώρα το να βγουν συνολικά Over 4.5 κίτρινες κάρτες είναι σε απόδοση 1.89.

