Πίεση για την πρώτη νίκη στην Γκλάντμπαχ, αήττητη η Γιουβέντους στη Serie A

Για την 7η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος η τελευταία στην κατάταξη και μοναδική ομάδα χωρίς νίκη, Γκλάντμπαχ, φιλοξενεί την 8η Φράιμπουργκ. Αήττητη είναι στην Ιταλία η Γιουβέντους, η οποία για την 6η ημέρα της Serie A υποδέχεται τη Μίλαν.

Η Φράιμπουργκ δεν έχει να ηττηθεί από την Γκλάντμπαχ εδώ και 8 παιχνίδια (4 νίκες).

Ο επί δύο έτη προπονητής της Γκλάντμπαχ Γκεράρντο Ζεοάνε απολύθηκε μετά από τρία παιχνίδια στη φετινή Μπουντεσλίγκα, με την ομάδα του να έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό. Στις επόμενες τρεις αγωνιστικές, με τον 39χρονο Έουγκεν Πολάνσκι να έχει προβιβαστεί από τη Β’ ομάδα που καθοδηγούσε για τρία χρόνια, αποκόμισε επίσης έναν βαθμό. Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε να χάνει 0-5 στο ημίχρονο από την Άιντραχτ, με τον Πολάνσκι να προβαίνει σε δύο αλλαγές στο 38’ (0-3). Στο 47’ έγινε το 0-6, όμως μετά το 72’ άρχισε η αντεπίθεση και σκόραρε τέσσερα γκολ (4-6 τελικό). Τραυματίας ο επιθετικός Χακ. Η Φράιμπουργκ έπαιξε την Πέμπτη με την Μπολόνια στην Ιταλία για το Γιουρόπα Λιγκ. Δέχτηκε γκολ στο 29’, ισοφάρισε στο 57’ (1-1). Ίδιο σκορ είχε φέρει και εντός με τη Χόφενχαϊμ, σκορ που διαμορφώθηκε στο 13’. Λείπει ο φορ Κέιρεχ. Οι 12/17 τελευταίοι αγώνες της με την Γκλάντμπαχ είχαν γκολ/γκολ. Το combo διπλό της πιο φορμαρισμένης Φράιμπουργκ πληρώνει καλά.

Στο Under έμειναν οι 8/9 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Μίλαν ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν σημειώσει τον ίδιο αριθμό τερμάτων στο τρέχον πρωτάθλημα, ενώ η γηπεδούχος νίκησε μόνο στη μία από τις πέντε τελευταίες φορές που φιλοξένησε τη Μίλαν για το πρωτάθλημα. Πέρσι η Γιουβέντους ήταν η βασίλισσα της ισοπαλίας και κάτι ανάλογο θυμίζει τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, όπου έμεινε κατά σειρά στα 4-4 με την Ντόρτμουντ, 1-1 με τη Βερόνα, 1-1 με την Αταλάντα και 2-2 την Τετάρτη που μας πέρασε στην Ισπανία με τη Βιγιαρεάλ, όπου γύρισε το εις βάρος της 1-0 του ημιχρόνου σε 2-1 στο 56’, για να δεχτεί τελικά την ισοφάριση στο 90’. Νέος τραυματισμός για τον διεθνή Κολομβιανό μπακ Καμπάλ, θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις η Μίλαν, έρχεται από το 2-1 στο «Σαν Σίρο» επί της πρωταθλήτριας Νάπολι. Τέσσερις νίκες και μία ήττα ο απολογισμός της σε πέντε ματς, με τα 3 γκολ που έχει δεχτεί να αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην άμυνα. Τιμωρημένος είναι ο αριστερός μπακ Εστουπινιάν, τραυματίας παραμένει ο Ελβετός μέσος Γιασάρι.

Σερί ισοπαλιών για τη Γιουβέντους, σερί επιτυχιών για τη Μίλαν, με το «Χ» στο ντέρμπι να μοιάζει πολύ πιθανό.

681. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2&G 4,75

705. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΜΙΛΑΝ Χ 3,20