Βροχή τα γκολ με τρεις έξυπνες επιλογές!

Πρώτα, ο αγώνας Κηφισιά – ΑΕΚ (18:00) που θα διεξαχθεί στο ουδέτερο… Περιστέρι, με τις δύο ομάδες να θέλουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις.

Ο δικέφαλος (13 βαθμοί), την τελευταία αγωνιστική την πέρασε νικηφόρα, κερδίζοντας τον ανταγωνιστικό Βόλο με 1-0. Στόχος η νίκη και η επέκταση του αήττητου σερί.

Από την άλλη, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, μετά την πειστική νίκη απέναντι στον ανύπαρκτο ΟΦΗ, θέλει να συνεχίσει να εντυπωσιάζει. Αυτή τη φορά απέναντι σε έναν από τους Big-4!

Η Κηφισιά έχει σκοράρει σε 7 από τους 8 αγώνες που έχει δώσει από την αρχή της σεζόν, ενώ η ΑΕΚ έχει βρει δίχτυα σε όλα της τα παιχνίδια μέχρι τώρα.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε απόδοση 2.45.

Σειρά έχει το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας (22:00), ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν γκολ και θέαμα σε κάθε τους παιχνίδι.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να ξεπεράσει άμεσα το αναπάντεχο 3-3 της Τρίπολης. Και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αν και νωρίς μέσα στη σεζόν, μπορεί να κρίνει καταστάσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι ερυθρόλευκοι έχοντας μέχρι τώρα το απόλυτο αήττητο εντός συνόρων, στοχεύουν στη νίκη και μία ήρεμη διακοπή.

Τα 5 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, έχουν γράψει πάνω από 3 γκολ και με τις δύο ομάδες να βρίσκουν δίχτυα.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε συνδυασμό με Over 3.5 γκολ, σε απόδοση 4.33.

Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής και το ματς Παναθηναϊκός – Ατρόμητος, στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο (21:30).

Οι πράσινοι, μετά την ήττα – σοκ από τους Go Ahead Eagles με ανατροπή και σκορ 1-2, ψάχνουν να αντιδράσουν όσο πιο άμεσα γίνεται. Και το ματς απέναντι στον Ατρόμητο είναι η απόλυτη ευκαιρία.

Όσο για τους περιστεριώτες, θέλουν να σπάσουν το σερί των ισόπαλων αποτελεσμάτων, το οποίο έχει φτάσει τους 3 αγώνες και μάλιστα με το ίδιο σκορ (1-1). Και σε ματς απέναντι σε ομάδα του Big-4, το κίνητρο είναι μεγάλο.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια, συνηθίζουν να σκοράρουν και οι δύο. Με το μεγάλο κίνητρο για τον Ατρόμητο και την αστάθεια των πρασίνων, τα σημεία λένε τα εξής:

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε συνδυασμό με Χ2 Διπλή Ευκαιρία, σε απόδοση 4.60

