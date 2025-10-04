Από ευρωπαϊκές νίκες Αταλάντα και Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα σε φιλόδοξους αντιπάλους

Μετά την πρώτη νίκη της στο Τσάμπιονς Λιγκ, η Αταλάντα, υποδέχεται την φορμαρισμένη Κόμο για την 5η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Για την 8η ημέρα της LaLiga, η 2η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την 3η Βιγιαρεάλ, με τις δύο αντιπάλους να παίζουν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι 5 από τους 6 τελευταίους αγώνες ανάμεσα στην Αταλάντα και την Κόμο είχαν γκολ/γκολ. Πέρσι έφεραν 2 διπλά: 2-3 στο Μπέργκαμο και 1-2 στο Κόμο.

Με γκολ του Τζόλη στο 38’ η Αταλάντα βρέθηκε να χάνει 1-0 εντός έδρας από την Κλαμπ Μπριζ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Με τέρματα, ωστόσο, των Σάμαρτζιτς (74’) και Πάσαλιτς (87’), πήρε τη νίκη και τους πρώτους της βαθμούς. Στη Serie A πήρε 1-1 στη Γιουβέντους, παραμένοντας αήττητη στα 5 πρώτα παιχνίδια της (2-3-0). Τιμωρημένος ο μέσος Ντε Ρόον, νέος τραυματίας ο δεξιός μπακ Κοσονού. Η Κόμο βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω, έχοντας μία ήττα (2-2-1). Την περασμένη εβδομάδα παραχώρησε 1-1 στην Κρεμονέζε, παίρνοντας το προβάδισμα στο 32’ και δεχόμενη την ισοφάριση στο 69’. Τραυματίστηκε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ντα Κούνια και θα απουσιάσει, όπως και ο 33χρονος μέσος Σέρτζι Ρομπέρτο. Τιμωρημένος είναι ο 19χρονος χαφ Ροντρίγκες που ήρθε φέτος από την Μπέτις. Στις εξέδρες λόγω ποινής και ο προπονητής Φάμπρεγκας. Η Αταλάντα εμφανίζει μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα, ενώ η Κόμο έχει αποδείξει ότι χτυπάει όλα τα παιχνίδια. Ο άσος σε συνδυασμό με το σύνηθες στα μεταξύ τους ματς γκολ/γκολ βγάζουν απόδοση για παιχνίδι.

Μετά από το εντός έδρας 2-1 επί της Μαρσέιγ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε και την Καϊράτ στο Καζακστάν, σημειώνοντας 5 γκολ. Τόσα είχε δεχτεί και η ίδια τρεις μέρες νωρίτερα στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας με την Ατλέτικο (5-2), στην πρώτη της απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα μετά από 6 διαδοχικές επιτυχίες. Έστω κι έτσι, στους 8 πιο πρόσφατους αγώνες της έχει σημειώσει τουλάχιστον δύο γκολ. Από την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει έρθει και η μοναδική ήττα της Βιγιαρεάλ στη λίγκα (2-0). Την Τετάρτη παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στη Γιουβέντους για το Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας ηττηθεί στην πρεμιέρα με 1-0 από την Τότεναμ. Στο πρωτάθλημα μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες, όλες με ένα γκολ διαφορά, με πιο πρόσφατη το εντός έδρας 1-0 επί της Μπιλμπάο. Τα 5 γκολ που έχει δεχτεί αποτελούν την καλύτερη επίδοση στην άμυνα μαζί με αυτήν της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα.

Έξι γκολ/γκολ στις 7 τελευταίες συγκρούσεις ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βιγιαρεάλ. Η Ρεάλ έχει έναν λόγο παραπάνω στο σπίτι της, όμως και η Βιγιαρεάλ μπήκε δυναμικά και στο φετινό πρωτάθλημα.

481. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΚΟΜΟ 1&G 4,15

483. ΡΕΑΛ Μ. - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1&G 2,45