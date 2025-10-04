Τα περισσότερα «Χ» στην Eredivisie η Φόλενταμ, ντέρμπι Βρετάνης στη Ligue 1

Όγδοη αγωνιστική στην Eredivisie και η 9η Φορτούνα Σίταρντ φιλοξενεί τη 12η Φόλενταμ, η οποία μετράει δύο νίκες λιγότερες από την αντίπαλό της, αλλά και έχει και μία ήττα λιγότερη από αυτήν. Στη Ligue 1 η Μπρεστ υποδέχεται τη Ναντ, στο ντέρμπι της Βρετάνης.

Φορτούνα Σίταρντ και Φόλενταμ μετρούν από 6 νίκες στις 12 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες (6-0-6).

Από το εις βάρος της 3-2 στην έδρα της Τβέντε έρχεται η Φορτούνα Σίταρντ, στην 3η της ήττα στη λίγκα. Στα υπόλοιπα 4 ματς σημείωσε 3 νίκες και 1 ισοπαλία, έχοντας πετύχει και δεχτεί ως τώρα από 12 γκολ. Σκόραρε στους 6/7 αγώνες της στο πρωτάθλημα. Δεν είναι βέβαιη η συμμετοχή του πρώτου σκόρερ της, Ιχατάρεν (3 γκολ), όπως και του Γάλλου μέσου Μισούτ. Η Φόλενταμ επικράτησε 2-0 της Τσβόλε και ξέφυγε από την τελευταία τριάδα του βαθμολογικού πίνακα. Ήταν η πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, εμφανίζοντας ωστόσο και τις περισσότερες ισοπαλίες, 4 σε 7 αγώνες. Πέρσι αγωνιζόταν στη β’ κατηγορία και ως εκ τούτου πρωταρχικός της στόχος είναι η ανανέωση της παρουσίας της στην πρώτη ποδοσφαιρική κατηγορία της χώρας. Αήττητη είναι εντός έδρας η Φορτούνα μέχρι στιγμής, δύο ισοπαλίες σε τρία εκτός έδρας ματς η Φόλενταμ, με το «Χ» να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες επαλήθευσης.

Πέντε νίκες και μία ισοπαλία για την Μπρεστ στους 6 τελευταίους αγώνες της με τη Ναντ, η οποία βρήκε δίχτυα στις 7/9 πιο πρόσφατες παρουσίες της στην αντίπαλη έδρα. Δεύτερη διαδοχική επιτυχία για την Μπρεστ, 2-0 εκτός έδρας την Ανζέ, με γκολ που σημείωσε στο 26’ και το 32’. Είχε προηγηθεί το 4-1 επί της Νις. Αυτές οι νίκες της είναι και οι μοναδικές της στη Ligue 1, καθώς στις τέσσερις προηγούμενες μετρούσε μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Και οι έξι αγώνες της στο πρωτάθλημα είχαν από δύο γκολ και πάνω. Τραυματίστηκε ένας εκ των σκόρερ με την Ανζέ, Λαμπό-Λασκαρί, και θα απουσιάσει. Λείπει με την εθνική U20 ο αριστερός μπακ Μπουργκό, ενώ παραμένει εκτός ο δεξιός αμυντικός Μπαλντέ. Μία νίκη σε έξι αγωνιστικές μετράει η Ναντ, το 1-0 επί της 14ης Οσέρ. Η ίδια βρίσκεται στη 16η θέση και έρχεται από δύο ισοπαλίες, αμφότερες με 2-2, κόντρα σε Ρεν και Τουλούζ. Απέναντι στην τελευταία προηγήθηκε δύο φορές, στο 45+4’ και στο 61’, για να ισοφαριστεί τελικά με πέναλτι στο 68’. Στο ιατρείο παραμένουν οι μέσοι Λεπενάν και Κοκελέν.

Η Ναντ προέρχεται από δύο συνεχόμενα σκορ 2-2, με την Μπρεστ να είναι ικανή επιθετικά. Ο φαβορί άσος πληρώνει καλά σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ.

438. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ - ΦΟΛΕΝΤΑΜ Χ 3,75

441. ΜΠΡΕΣΤ - ΝΑΝΤ 1&G 3,75

