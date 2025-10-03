Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για το UEFA Europa League & το UEFA Conference League

Η Stoiximan, Χορηγός του UEFA Europa League και του UEFA Conference League για την Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με αφορμή την επανέναρξη των διοργανώσεων.

Το τηλεοπτικό σποτ «Όταν το ποδόσφαιρο γίνεται αριστούργημα» αναδεικνύει τις πιο εμβληματικές στιγμές των δύο ευρωπαϊκών θεσμών μέσα από τη δύναμη της κλασικής μουσικής, προσφέροντας μια φρέσκια και «συγκινητική» οπτική στο πάθος των φιλάθλων.

Με τη χορηγία της, η Stoiximan δεν περιορίζεται μόνο στη στήριξη του ποδοσφαίρου. Δημιουργεί εμπειρίες που μένουν αξέχαστες: από την παρουσίαση των τροπαίων σε Αθήνα και Κύπρο έως τα ταξίδια φιλάθλων, νικητών διαγωνισμών, αλλά και εργαζομένων της εταιρείας, σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Μέσα από τη συνεργασία με το UEFA Europa League και το UEFA Conference League, η Stoiximan μοιράζεται με τους φιλάθλους στιγμές που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου και αποτυπώνουν τη μαγεία του ποδοσφαίρου ως πραγματικό αριστούργημα. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σεζόν, η Stoiximan μας προσκαλεί να ζήσουμε ακόμα μία χρονιά τη μαγεία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=yImiKkK3v3A

Σχετικά με τη Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan, ενώ παράλληλα είναι επίσημος χορηγός των διοργανώσεων UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Στηρίζει επίσης εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η κοινωνική υπευθυνότητα. Από τα πρώτα της βήματα, η Stoiximan υλοποιεί δράσεις με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μέσω προγραμμάτων, όπως τα Stoiximan Iroes, Μικροί Ήρωες, Wheels of Change και Empower Forward, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο προς όλους.

