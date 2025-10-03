Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα: Με παγίδες και Super Ενισχυμένη στον Ναν για το 2/2

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ έτοιμος για όλα, σε ένα ματς που κρύβει πολλές παγίδες.

Οι Καταλανοί έρχονται στην Αθήνα μετά από άσχημη εμφάνιση στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους νεόκοπους στον θεσμό Ισραηλινούς να κερδίζουν κατά κράτος την έμπειρη ομάδα της Βαρκελώνης. Η εμφάνιση στην επανάληψη μάλιστα έφερε γκρίνια στις τάξεις της ισπανικής ομάδας, η οποία έρχεται στο ΟΑΚΑ αποφασισμένη για το διπλό. Το συναισθηματικό μομέντουμ λοιπόν, δημιουργεί μια ιδιαίτερη συνθήκη την οποία οφείλει να προσέξει ο Παναθηναϊκός.

Ο Έργκιν Άταμαν θα ακουμπήσει σήμερα στα δυνατά σημεία της δικής του επίθεσης. Pick & Roll χειριστές, στατικές εκτελέσεις από την περιφέρεια, ρολάρισμα ψηλού προς το καλάθι μετά το σκριν. Το πλαίσιο είναι ευνοϊκό για μια παραγωγική βραδιά για τους Ρογκαβόπουλο, Χολμς, Γιουρτσεβέν όμως την τύχη των πρασίνων θα καθορίσει εν πολλοίς η απόδοση των Ναν-Σλούκα. Και οι δύο μπορούν να παίξουν με τη μπάλα και μακριά από αυτήν. Θα είναι επίσης οι βασικοί πόλοι δημιουργίας και εκτέλεσης στην περίπτωση που οι πράσινοι βρεθούν στο τραπέζι της “ρωσικής ρουλέτας” ενός κλειστού ματς.

Η αναμέτρηση, στο συγκεκριμένο σημείο της σεζόν, είναι ανοιχτή σε όλα τα αποτελέσματα. Ποντάρουμε στην κλάση και στην ποιότητα των γκαρντ του Παναθηναϊκού.

