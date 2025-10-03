Παράλληλη πορεία για Γάνδη και Σαρλερουά, χωρίς νίκη εντός η Κάζα Πία

Για τη 10η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος η 5η Γάνδη υποδέχεται την 8η Σαρλερουά, με τις δύο ομάδες να έχουν δεχθεί από 12 γκολ. Η 14η Κάζα Πία φιλοξενεί τη 15η Εστορίλ, σε μια αρκετά μοιρασμένη αναμέτρηση, για την 8η ημέρα της Primeira Liga.

Οι 2/3 τελευταίοι εντός έδρας αγώνες της Γάνδης με τη Σαρλερουά έληξαν ισόπαλοι.

Από την εκτός έδρας νίκη με 4-2 στην Σερκλ Μπριζ έρχεται η Γάνδη, «επιστρέφοντας» από το 2-1 με το οποίο έχανε στο 43’. Στο 3-4-2-1 ο σχηματισμός του Κροάτη προπονητή Λέκο που ήρθε το καλοκαίρι στον σύλλογο, με τον επίσης νεόφερτο από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Κανγκά, να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Η Γάνδη βρήκε δίχτυα στους 8/9 φετινούς αγώνες της. Μετά από τρεις σερί επιτυχίες, η Σαρλερουά υπέστη δύο απανωτές ήττες, αμφότερες εντός έδρας, με 1-2 από τη Βάρεγκεμ με γκολ στο 94’ και 0-2 από τη Μαλίν από το 1ο ημίχρονο. Ήταν το 2ο παιχνίδι στα 10 πιο πρόσφατα που δεν βρήκε δίχτυα. Αποτελεί την 4η καλύτερη ομάδα φέτος στα εκτός έδρας, με συγκομιδή 2-1-1. Στο 4-3-3 ο απολογισμός της στα 10 τελευταία με αντίπαλο τη Γάνδη. Η ευρισκόμενη σε καλύτερη κατάσταση Γάνδη μπορεί να συνεχίσει με νίκη σε παιχνίδι που είναι πιθανό να σκοράρουν και οι δύο αντίπαλοι.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Λιβολάν άνοιξε το σκορ στο 7’ για την Κάζα Πία στο εκτός έδρας ματς με τη Μορεϊρένσε, όμως η τελευταία απάντησε επτά λεπτά αργότερα και πήρε τελικά τη νίκη με τέρμα στο 70’, σε ένα σκληρό ματς, με 10 συνολικά κίτρινες κάρτες. Δεν έχει ακόμη νίκη εντός έδρας, έχοντας πάρει εκτός τους 6 από τους 7 βαθμούς της. Οι 6 από τους 7 αγώνες της είχαν «2-3 γκολ». Η Εστορίλ δεν κατάφερε να απαντήσει στο γκολ που δέχτηκε στο 12’ του εντός έδρας αγώνα με τη Σπόρτινγκ και έτσι δεν αποκόμισε κάποιο όφελος από το παιχνίδι με τη γειτόνισσά της. Βρήκε, πάντως, δίχτυα στους 8/11 πιο πρόσφατους αγώνες της. Έχει δεχτεί 11 τέρματα σε 7 αγωνιστικές, όσα και η Κάζα Πία, η οποία έχει σκοράρει δύο λιγότερα (6 έναντι 8 της Εστορίλ). Η Εστορίλ απέφυγε την ήττα στις 5 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Κάζα Πία (3 νίκες), όμως τώρα έχει μαζέψει συνολικά έναν βαθμό στα τρία παιχνίδια μακριά από το γήπεδό της. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο Ισπανός αμυντικός Σάντσες (1 γκολ).

Η Εστορίλ θα είναι ικανοποιημένη με τον βαθμό, η Κάζα Πια εμφανίζεται αδύναμη εντός και έχει αρνητική παράδοση. Πιθανή η ισοπαλία στο ματς.

184. ΓΑΝΔΗ - ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 1&G 3,70

200. ΚΑΖΑ ΠΙΑ - ΕΣΤΟΡΙΛ Χ 3,20