Casino Loutraki: 30 Χρόνια Λάμψης – με τη μεγαλύτερη δωροθεσία στην ιστορία του

Το Casino Loutraki γιορτάζει 30 χρόνια κορυφαίας παρουσίας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: τρία υπερπολυτελή αυτοκίνητα Bentley, αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ, σας περιμένουν στην είσοδο, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη δωροθεσία που έχει γίνει ποτέ.

Από 3 έως 5 Οκτωβρίου, ένα επετειακό τριήμερο λάμψης φέρνει 30 κληρώσεις πολυτελών δώρων, τον Τροχό της Τύχης με κέρδη έως 180.000€, ζωντανή μουσική, χορευτικά shows και δώρο συλλεκτικά μπρελόκ με τις πρώτες μάρκες δραχμών για όλους τους επισκέπτες. Ο μήνας κορυφώνεται στις 31 Οκτωβρίου με την κλήρωση ενός ολοκαίνουριου Suzuki S-Cross.

Παράλληλα, κάθε επίσκεψη χαρίζει λαχνούς συμμετοχής για όλες τις κληρώσεις καθώς και για τη κορυφαία κλήρωση της πρώτης Bentley Bentayga, που θα αναδείξει τον τυχερό νικητή στις 9 Ιανουαρίου 2026.

«Οι εορτασμοί των 30 χρόνων είναι αφιέρωμα σε τρεις δεκαετίες αριστείας και καινοτομίας. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε εμπειρίες που ξεπερνούν κάθε προσδοκία και ευχαριστούμε θερμά τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Θανάσης Τσατσούλης, Εμπορικός Διευθυντής του Casino Loutraki.

Ζήστε κι εσείς τη λάμψη των 30 χρόνων – η ιστορία γράφεται στο Casino Loutraki.

CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI

Marketing & Communication

Λεωφόρος Ποσειδώνος 48

Τηλ. : 27440-60545

Email: [email protected]

www.clubhotelloutraki.gr