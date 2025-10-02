Από τον Αύγουστο χωρίς νίκη η Νότιγχαμ, στην κορυφή της Eredivisie η Φέγενορντ

Για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ η Νότιγχαμ πήρε «Χ» στην Μπέτις και φιλοξενεί την Μίντιλαντ που ξεκίνησε με νίκη. Στην Ολλανδία, η Φέγενορντ έχασε στην 1η αγωνιστική με 1-0 και υποδέχεται την Άστον Βίλα που νίκησε με το ίδιο σκορ.

Η Νότιγχαμ δέχτηκε γκολ και στους 8 αγώνες της την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μπορεί η Νότιγχαμ να έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στη νέα σεζόν, 3-1 την Μπρέντφορντ, όμως μετά από εκεί δεν ξαναπήρε τρίποντο. Δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες στο πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατη το 0-1 από τη Σάντερλαντ το Σάββατο. Υποχώρησε έτσι στη 17η θέση. Επιπλέον, αποκλείστηκε από το Λιγκ Καπ χάνοντας 3-2 στο Σουόνσι, ενώ την πρώτη αγωνιστική της League Phase έφυγε με τον βαθμό από την Ισπανία, 2-2 με την Μπέτις, δεχόμενη το γκολ στο 85’. Ο Ποστέκογλου είναι ο πρώτος προπονητής της Νότιγχαμ μετά από τον 19ο αιώνα που δεν κέρδισε στα 5 πρώτα παιχνίδια του (3 ήττες). Η Μίντιλαντ βρέθηκε να χάνει στο 46’ του εντός έδρας αγώνα με τη φιλόδοξη φέτος Ράντερς, όμως μέσα σε ένα εικοσάλεπτο το είχε ανατρέψει (2-1). Είχε προηγηθεί το υπέρ της 2-0 επί της Στουρμ Γκρατς για το Γιουρόπα Λιγκ και πλέον μετράει 4 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα είναι 2η με 6-3-1 και την καλύτερη επίθεση (25 γκολ). Η Νότιγχαμ ψάχνει μια νίκη ψυχολογίας. Όμως, για να τα καταφέρει, θα πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 2 γκολ.

Η Φέγενορντ πήρε τη νίκη στα 18/27 τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της (4 ήττες). Η Άστον Βίλα σκόραρε στα 10/13 πιο πρόσφατα διεθνή παιχνίδια της. Στην κορυφή του ολλανδικού πρωταθλήματος έπειτα από 7 αγωνιστικές βρίσκεται η Φέγενορντ, μετρώντας 6 νίκες και 1 ισοπαλία, αλλά επιδεικνύοντας και την καλύτερη άμυνα, 4 γκολ. Την Κυριακή έφυγε με το 1-0 από την έδρα της Γκρόνινγκεν, με γκολ στο 50’. Με το ίδιο σκορ είχε ηττηθεί τέσσερις μέρες νωρίτερα στην Πορτογαλία από την Μπράγκα, στην πρεμιέρα της League Phase. Απών ο διεθνής χαφ Τίμπερ. Από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα έρχεται η Άστον Βίλα, 3-1 τη Φούλαμ, η οποία προηγήθηκε στο 3’. Το σκορ διαμορφώθηκε στο 51’, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό Μπουέντια που είχε περάσει στο ημίχρονο να συνεισφέρει στο αποτέλεσμα με μια ασίστ και ένα γκολ. Η εστία της παραβιάστηκε στους 5 πιο πρόσφατους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Λείπει ο μέσος Σάντσο.

Η διπλή υπέρ της πρωτοπόρου Eredivisie σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ καλύπτουν πολλά πιθανά σκορ.

943. ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 1&G 2,72

946. ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1Χ&G 2,40



