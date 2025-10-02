Με φόρα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, με πίεση ο ΠΑΟΚ στο Βίγκο, όρθια η ΑΕΚ στη Σλοβενία

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες της Πέμπτης 2/10 στο Europa και Conference League.

Σε τρία μέτωπα συνεχίζεται η ελληνική εκπροσώπηση στα Κύπελλα Ευρώπης την Πέμπτη (2/10). Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Βίγκο απέναντι στην Θέλτα (22:00) για το Europa League. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στη Σλοβενία για να αντιμετωπίσει την Τσέλιε (22:00) στη League Phase του Conference League.

Χτίζει μομέντουμ ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του. Την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό διαδέχθηκαν δύο εξίσου σημαντικές εκτός έδρας νίκες. Πρώτα αυτή στη Βέρνη με το εντυπωσιακό 4-1 επί της Γιανγκ Μπόις και ακολούθως το 2-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, με ανατροπή και τον Γερεμέγεφ να σκοράρει το νικητήριο γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Δεν έχει λύσει όλα του τα προβλήματα ο Παναθηναϊκός, είναι ωστόσο σε διαδικασία βελτίωσης και δεδομένα μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο του παιχνιδιού του, σε σχέση με όσα έχει δείξει συνολικά μέχρι τώρα στη σεζόν. Παίζει με το «πρέπει» του αποτελέσματος και κόντρα στους Ολλανδούς καλείται να πάρει το τρίποντο που ουσιαστικά θα εξαργυρώσει στο 100% το «διπλό» στην Ελβετία.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ. Έκανε πέρσι την μεγάλη έκπληξη και κατέκτησε το Κύπελλο Ολλανδίας, εξασφαλίζοντας έτσι και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν είναι συνηθισμένη στα σερί παιχνίδια και δεδομένα δεν έχει την εμπειρία και τις παραστάσεις για να πρωταγωνιστήσει εκτός συνόρων.

Είναι γρήγορη ομάδα με επιθετικό προσανατολισμό, μπορεί με συνέπεια να δημιουργεί συνθήκες για σκορ, ωστόσο είναι πολύ ευάλωτη ανασταλτικά. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως σε επτά φετινά παιχνίδια της στην Eredivisie έχουν σημειωθεί 26 γκολ. Με 13 ενεργητικό και άλλα τόσα παθητικό.

Ο Παναθηναϊκός φτάνει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία και μπόλικη αυτοπεποίθηση. Απέναντι του ωστόσο έχει μια ομάδα με άγνοια κινδύνου και θέλει προσοχή. Ματς που δύσκολα θα μείνει χαμηλά στο σκορ, κυρίως εξαιτίας της συμπεριφοράς των Ολλανδών στο χορτάρι. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Τετέ γκολ ή ασίστ & Over 2,5 οφσάιντ σε απόδοση 4.55 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στο Balaidos, η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ζιράλντεθ είναι χωρίς νίκη σε εοκτώ επίσημα ματς την φετινή σεζόν. Μετράει πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες στη La Liga, ενώ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League έχασε 2-1 στη Γερμανία από την Στουτγάρδη.

Εντυπωσιακό το στατιστικό στις πέντε ισοπαλίες της, καθώς όλες ήταν με σκορ 1-1, ενώ και στις τρεις συνολικά ήττες της, η Θέλτα δέχθηκε από δύο γκολ. Αδικείται εν μέρει από τη συνολική της συγκομιδή καθώς έχασε βαθμούς στις λεπτομέρειες. Είναι σκληρή ομάδα, προτιμά το σετ παιχνίδι και δεν ανοίγει πολύ τον ρυθμό, αφού κρατά χαμηλά το ρίσκο της στο χορτάρι.

Σε κρίση, αγωνιστική και αποτελεσμάτων ο ΠΑΟΚ. Μετά τη βαριά ήττα με σκορ 4-1 από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, ακολούθησαν τρεις σερί ισοπαλίες κόντρα σε Παναιτωλικό, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Αστέρα Τρίπολης.

Οι δύο πρώτες εντός χωρίς σκορ, αυτή στην Αρκαδία με το εντυπωσιακό 3-3! Αλλοπρόσαλλη η συμπεριφορά του «Δικεφάλου», δίχως συγκεκριμένο μοτίβο, γεγονός που δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Είτε δεν σκοράρει αλλά είναι στιβαρός ανασταλτικά, είτε σκοράρει με άνεση αλλά παρουσιάζει σοβαρά κενά στην άμυνα. Στην Τρίπολη έμεινε νωρίς πίσω στο σκορ, αντέδρασε ακαριαία και πήγε με το υπέρ του 3-2 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος ωστόσο δέχθηκε την ισοφάριση, έχασε ευκαιρίες για 4ο γκολ και γέννησε περισσότερη εσωστρέφεια. Ψάχνει άμεσα μια αντίδραση και πάει στην έδρα μιας ισπανικής ομάδας που διψάει για την πρώτη φετινή της νίκη.

Παιχνίδι με πολλούς αστάθμητους παράγοντες, που μπορεί να πάει παντού. Το σενάριο της ήττας μοιάζει απαγορευμένο και για τους δύο, για προφανείς λόγους. Η Θέλτα έχει ένα προβάδισμα λόγω έδρας, ωστόσο το σετ αποδόσεων δεν έχει λογική.

Και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει στο παρελθόν πως μπορεί να βγάλει αντίδραση μετά από άσχημα αποτελέσματα. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Γιακουμάκης 1+ σουτ στην εστία & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 5.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την δική της προσπάθεια για διάκριση κάνει φέτος στο Conference League η ΑΕΚ, έχοντας ξεκινήσει την πορεία της στη διοργάνωση από την προκριματική φάση. Με τον Νίκολιτς στον πάγκο της, η Ένωση είναι αήττητη σε 13 επίσημα ματς τη φετινή σεζόν.

Κυνική, αποτελεσματική, δίχως υπερβολές στο παιχνίδι της, η ΑΕΚ παίρνει τα αποτελέσματα, κερδίζει χρόνο και ηρεμία για να βελτιώσει το επίπεδο της απόδοσης της. Ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Stoiximan Super League, έχει 2/2 στο Κύπελλο και τώρα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί επί σλοβενικού εδάφους και στη League Phase του Conference League.

Η Τσέλιε δίνει επίσημα ματς από τις αρχές Ιουλίου. Αποκλείστηκε στην προκριματική φάση του Europa League από την ΑΕΚ Λάρνακας, βρήκε ωστόσο τον δρόμο της στο Conference League. Και είναι σε καλή κατάσταση, καθώς τους δύο τελευταίους μήνες μετράει 10Ν-1Ι-1Η σε 12 αναμετρήσεις εντός κι εκτός συνόρων.

Όλα δείχνουν πως θα φτάσει άνετα στην κατάκτηση του τίτλου στην Σλοβενία, καθώς στις 10 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος έχει εννέα νίκες και μια ισοπαλία, με γκολ... 33-9 και είναι ήδη στο +11 από Μάριμπορ, Κόπερ και Μπράβο που ακολουθούν.

Οι γηπεδούχοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση αλλά το δείγμα γραφής δεν είναι απολύτως σαφές, αφού η δυναμική των ομάδων που αντιμετώπισε μέχρι στιγμής είναι σχετικά χαμηλή. Η ΑΕΚ παίζει με σιγουριά, ρεαλισμό και προσήλωση στον στόχο, πετυχαίνοντας συνήθως αυτό που θέλει και χωρίς να εντυπωσιάζει.

Σίγουρα έχει την εμπειρία αλλά και την ποιότητα να φύγει αλώβητη από την έδρα της Τσέλιε. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Να σκοράρει ο Γιόβιτς & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 8.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

