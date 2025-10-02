Ο Παναθηναϊκός που το βρήκε και οι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που το… έχουν!

Τριπλή αποστολή για τις ελληνικές ομάδες στο Europa League και το Conference League.

Η League Phase στο Europa League συνεχίζεται με τη δεύτερη αγωνιστική για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ενώ αντίστοιχα στο Conference League η ΑΕΚ έχει πρεμιέρα.

Οι «πράσινοι» μετά την εντυπωσιακή σε εύρος νίκη στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις (1-4) στοχεύουν στο 2/2 κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ (19:45).

Η ομάδα του Χρήστου έπειτα από καιρό έχει χαμόγελα… διαρκείας, καθώς μετά την Ελβετία πανηγύρισε για πρώτη φορά και στο πρωτάθλημα, με το γκολ του Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις να δίνει τη νίκη στο Αγρίνιο (1-2). Νέα αποστολή η αναμέτρηση με τους κυπελλούχους Ολλανδίας που ηττήθηκαν στην πρεμιέρα τους από τη Στεάουα (0-1).

Αναμφίβολα το πάνω χέρι ανήκει στον Παναθηναϊκό που θέλει να το έχει από το ημίχρονο, όπως στη Βέρνη όπου στο 20’ το σκορ ήταν 0-3. Στο 2.50 η νίκη από το πρώτο μέρος.

Η σκυτάλη περνά στον ΠΑΟΚ που έχει αποστολή στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο απέναντι στη Θέλτα (22:00).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ψάχνει τρόπο να ξεκολλήσει από το άσχημο σερί των τεσσάρων αγώνων χωρίς «τρίποντο» σε όλες τις διοργανώσεις ανάμεσά τους το 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Κι αν στα τρία προηγούμενα ματς ένα από τα βασικά θέματα ήταν το γκολ, στην Τρίπολη ήταν τελείως διαφορετικό, καθώς ο «δικέφαλος» προηγήθηκε με 1-3, αλλά στο φινάλε βρέθηκε στο 3-3 με τον Αστέρα.

Σερί χωρίς νίκη και ακόμα μεγαλύτερο έχει η Θέλτα που ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από τη Στουτγκάρδη (2-1) ενώ στη La Liga δεν έχει «τρίποντο» σε 7 αγωνιστικές (0-5-2). Η άμυνα των Ιβήρων έχει ζητήματα και 7/8 αγώνες τους και στις δύο διοργανώσεις ήταν με G/G. Το G/G είναι στο 1.82.

Όσο για την ΑΕΚ αρχίζει την περιπέτεια στον όμιλο του Conference League από τη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε (22:00).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επανήλθε στις νίκες εντός των τειχών με το 1-0 επί του Βόλου χάρη στον Πιερό και θα κληθεί να αντιμετωπίσει την φορμαρισμένη ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα των 9 νικών σε 10 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, αλλά έχει δείξει πως ξέρει να διαχειρίζεται και τις εκτός έδρας αποστολές. Στο 1.78 να σκοράρει πρώτη η «Ένωση» που έχει 10/12 επίσημα ματς που έχει ανοίξει το σκορ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.