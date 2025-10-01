Σταθερή η πρωταθλήτρια Βελγίου, σκοράρει εκτός έδρας η Μπιλμπάο

Για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η φορμαρισμένη Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ φιλοξενεί στην έδρα της γειτονικής Άντερλεχτ τη Νιούκαστλ, ενώ στο Ντόρτμουντ ο ομώνυμος σύλλογος υποδέχεται την Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Μόλις δύο νίκες στους 8 τελευταίους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της μετράει η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Δέχτηκε γκολ στα 10/11 πιο πρόσφατα διεθνή παιχνίδια στις Βρυξέλλες.

Την πέμπτη διαδοχική της νίκη σημείωσε το Σάββατο η Ουνιόν, με το 2-0 κόντρα στην Βέστερλο, με γκολ στο 63’ και το 78’. Παραμένει πρώτη και αήττητη στο βελγικό πρωτάθλημα (7-2-0), εμφανίζοντας την καλύτερη επίθεση (19 γκολ) και άμυνα (4 τέρματα) της κατηγορίας. Στην πρεμιέρα της League Phase επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Αϊντχόφεν. Λείπει ο Αυστριακός φορ Φλόρουτς (4 γκολ). Η Νιούκαστλ έρχεται από την εντός έδρας ήττα απέναντι στην Άρσεναλ. Προηγήθηκε στο 34’, δέχτηκε τα γκολ στο 84’ και το 96’ (1-2). Βρίσκεται στη 15η θέση της Πρέμιερ Λιγκ, με απολογισμό 1-3-2. Νίκησε μόνο στον 1/11 πιο πρόσφατους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, με τους 9 εξ αυτών να συνοδεύονται από Under. Τραυματίστηκε την Κυριακή και θα λείψει ο 22χρονος διεθνής Άγγλος αμυντικός Λιβραμέντο. Η Νιουκάστλ είναι το φαβορί στο ματς, όμως, η σταθερή Ουνιόν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στην έδρα της. Ρίσκο στην καλοπληρωμένη ισοπαλία.

Με γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η Ντόρτμουντ πέρασε με 2-0 από το Μάιντς και διατηρήθηκε στη 2η θέση της Μπουντεσλίγκα, με απολογισμό 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Ήταν η 4η διαδοχική επιτυχία της στο πρωτάθλημα, έχοντας μεσολαβήσει το παιχνίδι με τη Γιουβέντους για την 1η αγωνιστική της League Phase στο Τορίνο, όπου έχασε το τρίποντο με τέρματα που δέχτηκε στο 94’ και το 96’ (4-4). Από ισπανική ομάδα η μοναδική εντός έδρας ήττα της στην περσινή αντίστοιχη φάση (2-3 από την Μπαρτσελόνα). Σκόραρε στα 11 τελευταία επίσημα παιχνίδια της, ενώ έχει 13-12-19 απέναντι σε Ισπανούς. Απουσιάζουν οι Ανσελμίνο (αμυντικός), Τζαν (μέσος), Ντουρανβίλ (επιθετικός). Η Μπιλμπάο βρήκε δίχτυα στους 10/12 πιο πρόσφατους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Στο 77’ δέχτηκε το γκολ που της στέρησε τον βαθμό της ισοπαλίας η Μπιλμπάο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ (1-0). Δημιούργησε φάσεις και άξιζε κάτι καλύτερο. Στη 10η θέση της LaLiga έπειτα από 7 αγωνιστικές, με 3-1-3. Μετά το 70’ παραβιάστηκε η εστία της και στο πρώτο της παιχνίδι για τη League Phase, 0-2 από την Άρσεναλ. Απουσιάζει ο διεθνής μέσος Νίκο Γουίλιαμς.

Η Μπιλμπάο μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στην Γερμανία. Η υπέρ της διπλή ευκαιρία σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ βγάζουν αξιόλογη απόδοση για παιχνίδι.

875. ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ Χ 3,75

903. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ Χ2&G 2,90