Champions League: Η Άρσεναλ το φαβορί, ο Ολυμπιακός την παράδοση και τον… Τζολάκη

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα Άρσεναλ- Ολυμπιακός 1/10 στη League Phase του Champions League.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League και το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00), ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Emirates, απέναντι στην Άρσεναλ. Από το 2009 μέχρι και το 2021, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν συνολικά 12 φορές στην Ευρώπη και μετράνε από έξι νίκες!

Αποκορύφωμα για τον Ολυμπιακό η πρόκριση στο Λονδίνο τον Φλεβάρη του 2020 στα νοκ άουτ του Europa League. Απίθανο το στατιστικό στις έξι πο πρόσφατες μεταξύ τους μονομαχίες, όπου η Άρσεναλ έχει τρεις νίκες στο Φάληρο και ο Ολυμπιακός τρεις νίκες στο Emirates!

Super Ενισχυμένες Αποδόσεις με Γκόλ Ολυμπιακού over/under 0.5 & Τζολάκης over 3.5 Αποκρούσεις στο 4.45 από 3.55

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η Άρσεναλ πέτυχε σημαντικό «διπλό» καθώς επικράτησε 2-0 στην έδρα της σκληροτράχηλης Αθλέτικ Μπιλμπάο. Η ομάδα του Αρτέτα έχει αλλάξει ταχύτητα τα τελευταία χρόνια και πρωταγωνιστεί σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει, πιέζοντας για τίτλους. Δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορυφή, εντούτοις παρουσιάζει μια διαρκή άνοδο στο παιχνίδι της και μοιάζει αποφασισμένη να πετύχει τους στόχους της.

Το ρόστερ της είναι εξαιρετικό, ενώ αυτή τη στιγμή είναι ίσως η καλύτερη και πιο επικίνδυνη ομάδα στις στατικές φάσεις. Με απίθανη ανατροπή πέρασε από την έδρα της Νιούκαστλ και κυνηγάει την πρωτοπόρο Λίβερπουλ από την 2η θέση και το -2. Γκαμπριέλ Ζεζούς, Χινκαπιέ και Μαντουέκε στο ιατρικό δελτίο.

Ο Ολυμπιακός στραβοπάτησε στην δική του πρεμιέρα, καθώς έμεινε στο 0-0 με την Πάφο. Οι Πειραιώτες έπαιξαν σαν τη γάτα με το ποντίκι την αντίπαλο τους, που αγωνίστηκε για περισσότερο από μια ώρα με παίκτη λιγότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν κατάφεραν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα της Πάφου και άφησαν δύο βαθμούς που θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμοι για τη συνέχεια.

Super Ενισχυμένη να σκοράρει ο Ελ Κααμπί , 6.40 απο 5.10

Ρεαλιστικός στόχος του Ολυμπιακού είναι να μπει στην 24αδα και να φτάσει στα playoffs, ωστόσο ο ανταγωνισμός σε αυτό το επίπεδο είναι αδυσώπητος. Αήττητοι σε επτά επίσημα ματς οι «ερυθρόλευκοι», ισοβαθμούν με την ΑΕΚ στην κορυφή της Stoiximan Super League, έχοντας καλύτερο συντελεστή τερμάτων μέχρι στιγμής (13-3, 6-1).

Τραυματίες ο Ρόντινεϊ, Γιάρεμτσουκ και εκτός λίστας Καμπελά και Γιαζιτζί. Θα περιμένει τον Σιπιόνι μέχρι τελευταία στιγμή ο Μεντιλίμπαρ, καθώς τον υπολογίζει ακόμη και για το βασικό σχήμα.

Στο 2.10 ο Ολυμπιακός να τερματίσει στις θέσεις 9-24

Αναμφίβολα η Άρσεναλ έχει τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση, για όλους τους προφανείς λόγους. Ωστόσο το σετ αποδόσεων είναι τουλάχιστον υπερβολικό και σίγουρα δεν υπάρχει καμία αξία σε αποδόσεις του 1.20 στον άσο.

Ο Ολυμπιακός συνήθως παίζει καλύτερα απέναντι σε ομάδες με επιθετικό προσανατολισμό, η αποστολή του στο Λονδίνο βέβαια εξακολουθεί να έχει πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τζολάκης 4+ αποκρούσεις & Άρσεναλ Over 6,5 κόρνερ σε απόδοση 7.20 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα