Για τον πρώτο βαθμό τους Μαρσέιγ και Άγιαξ, σκοράρει εκτός έδρας η Τότεναμ

Μαρσέιγ και Άγιαξ μονομαχούν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με τις δύο αντιπάλους να έχουν ξεκινήσει με ήττα. Ένα βαθμό έχει η Μπόντο Γκλιμτ που υποδέχεται την Τότεναμ των τριών βαθμών, από την εντός έδρας νίκη επί της Βιγιαρεάλ.

Το 2023 Μαρσέιγ και Άγιαξ πρόσφεραν δύο εντυπωσιακά ματς στο Γιουρόπα: 3-3 στο Άμστερνταμ και 4-3 στη Μασσαλία.

Αφού υποχρέωσε την νταμπλούχο Παρί Σεν Ζερμέν στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, η Μαρσέιγ έφυγε με το υπέρ της 2-1 από το Στρασβούργο και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της Ligue 1, τρεις βαθμούς πίσω από την κάτοχο του τίτλου και τη Λυών. Στην πρεμιέρα της League Phase είχε ηττηθεί 2-1 από τη Ρεάλ στην ισπανική πρωτεύουσα, όπου προηγήθηκε στο 22’, αλλά δέχτηκε δύο γκολ με πέναλτι από τον Εμπαπέ. Μετράει 6 νίκες και 2 ισοπαλίες στα 8 πιο πρόσφατα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της. Απουσιάζουν οι μέσοι Τραορέ και Κοντογκμπιά. Το αήττητο στην Eredivisie διατήρησε ο Άγιαξ με το εντός έδρας 2-1 επί της Μπρέντα. Είναι τρίτος με 4-3-0, τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Φέγενορντ και τρεις από την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν. Στη League Phase ηττήθηκε στην ολλανδική πρωτεύουσα από την Ίντερ με γκολ στο 42’ και το 47’ (0-2). Λείπουν οι επιθετικοί Βέγκχορστ και Ντόλμπεργκ. Οι τρίτες στα πρωταθλήματά τους Μαρσέιγ και Άγιαξ πιθανόν να πανηγυρίσουν τον πρώτο τους βαθμό στο μεταξύ τους ματς.

Η Μπόντο Γκλιμτ δέχτηκε γκολ στα 14/17 πιο πρόσφατα εντός έδρας ευρωπαϊκά της παιχνίδια, ενώ η Τότεναμ σκόραρε στους 8/9 τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο από την πρωτοπόρο Βίκινγκ, η Μπόντο Γκλιμτ βρίσκεται έναν βαθμό μακριά από την κορυφή, επτά αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του νορβηγικού πρωταθλήματος. Την πρώτη ημέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ έφυγε με το 2-2 από την Πράγα και το ματς με τη Σλάβια, «γυρνώντας» από το 2-0 με το οποίο έχανε στο 74’. Στο 1-0 είχε αστοχήσει σε πέναλτι. Δεν θα παίξει ο 32χρονος μέσος Σάλτνες. Η Τότεναμ έγινε η πρώτη ομάδα που παραχώρησε βαθμό στη Γουλβς στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ, με το 1-1 να έρχεται από την ισοφάριση του Παλίνια στο 94’. Είναι 4η μετά από 6 αγωνιστικές, 4 βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έρχεται από το εντός έδρας 1-0 επί της Βιγιαρεάλ, το οποίο διαμορφώθηκε στο 4’ με αυτογκόλ. Λείπουν ο αμυντικός Ρομέρο και οι επιθετικοί Σολάνκε, Κόλο Μουανί.

Η κάτοχος του Γιουρόπα Λιγκ, Τότεναμ, πάει με τον τίτλο του φαβορί στη Νορβηγία και είναι πιθανό να τον επιβεβαιώσει.

860. ΜΑΡΣΕΪΓ - ΑΓΙΑΞ Χ 4,85

861. ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΤΟΤΕΝΑΜ 2 2,10

