Τη ρεβάνς θέλει η Αταλάντα, χωρίς νίκη η Σλάβια Πράγας στην Ιταλία

Δεύτερη από τις 8 αγωνιστικές της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ απόψε, με 9 αναμετρήσεις να διεξάγονται σε 8 διαφορετικές χώρες. Στην Ιταλία, η Αταλάντα υποδέχεται την Κλαμπ Μπριζ και μεγάλο φαβορί είναι η Ίντερ κόντρα στην Σλάβια Πράγας.

Η Κλαμπ Μπριζ ήταν η ομάδα που έκοψε πέρσι τον δρόμο της Αταλάντα στο Τσάμπιονς Λιγκ, νικώντας την στα πλέι οφ της φάσης των «16» με 2-1 εντός και 3-1 εκτός.

Η μία από τις τρεις αήττητες ομάδες στη Serie A είναι η Αταλάντα, με τρεις ισοπαλίες 1-1 και δύο νίκες, επί των Λέτσε (4-1) και Τορίνο (3-0). Μαζί με τη Νάπολι εμφανίζει την παραγωγικότερη επίθεση, με 10 γκολ σε 5 ματς. Το Σάββατο προηγήθηκε της επίσης αήττητης Γιουβέντους με 1-0 στο 45’, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 78’. Το να παραμένει χωρίς ήττα στις 5 πρώτες αγωνιστικές είχε να συμβεί από το 1975. Στην πρεμιέρα της League Phase, πάντως, έχασε 4-0 στο Παρίσι από την Παρί Σεν Ζερμέν. Λείπουν οι αμυντικοί Κολάσινατς, Σκαλβίνι, Χίεν. Από 4 θετικά αποτελέσματα έρχεται η Κλαμπ Μπριζ. Αφού επικράτησε 4-1 της Μονακό για το Τσάμπιονς Λιγκ, νίκησε 2-0 τη Σεντ Τρούιντεν, ισοφάρισε σε 5-5 τη Βέστερλο στο 98’, ενώ το περασμένο Σάββατο λύγισε με 2-1 την Σταντάρ στη Λιέγη. Απουσιάζουν ο τερματοφύλακας Μινιολέ και ο Νιγηριανός μέσος Ονιεντίκα. Παραγωγικοί οι δύο αντίπαλοι, με την Αταλάντα να βρίσκει ανελλιπώς δίχτυα εντός έδρας από τα μέσα Απρίλη. Ο άσος σε συνδυασμό με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

Το εκτός έδρας 2-0 της Ίντερ επί της Κάλιαρι ήρθε με γκολ εννέα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα και εννέα πριν από τη λήξη του. Έτσι, η Ίντερ ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας, έχοντας απολογισμό 3-0-2. Ήταν η τρίτη σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ξεκινήσει θετικά και στο Τσάμπιονς Λιγκ, με το 2-0 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Η Σλάβια Πράγας έρχεται επίσης από νίκη με 2-0, εντός έδρας επί της Ντούκλα Πράγας, έχοντας καθαρίσει το ματς από το 40’. Βρίσκεται στη 2η θέση του τσεχικού πρωταθλήματος, όπου παραμένει αήττητη με 7-3-0 και μόλις 7 γκολ παθητικό σε 10 ματς. Στην πρεμιέρα της League Phase παραχώρησε 2-2 στην Μπόντο Γκλιμτ, αν και προηγήθηκε 2-0.

Τρία σερί «2-3 γκολ» τόσο για την Ίντερ όσο και για τη Σλάβια Πράγας. Η γηπεδούχος είναι αήττητη στα 16 τελευταία εντός στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ η φιλοξενούμενη δεν έχει νίκη στην Ιταλία σε 8 ματς (0-1-7). Με περιορισμό στα τέρματα ο φαβορί άσος πληρώνει καλά.

806. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1&G 3,20

859. ΙΝΤΕΡ - ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1&U 3,5 2,25

