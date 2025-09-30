Η Ευρωλίγκα ξεκινάει και οι αιώνιοι πάνε να τα σαρώσουν όλα!

Ο μεγαλύτερος «μαραθώνιος» στην ιστορία της Euroleague αρχίζει, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να ψάχνουν ιδανικό ποδαρικό κόντρα σε Μπάγερν και Μπασκόνια αντίστοιχα.

Οι «αιώνιοι» παρατάσσονται στην αφετηρία της διοργάνωσης με στόχο το Final-4 στο ΟΑΚΑ και το τρόπαιο, όντας ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί.

Η φετινή Euroleague είναι πιο απαιτητική από ποτέ, με 20 ομάδες πλέον και 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο και η σεζόν αρχίζει με διαβολοβδομάδα, με δύο ματς στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό και διπλή αποστολή στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό.

Στην πρεμιέρα οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Μπάγερν (21:15) στοχεύοντας σε νικηφόρο αρχή στο «σπίτι» τους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να βρίσκεται στο Final-4 στο ΟΑΚΑ και η έδρα είναι από τα μεγαλύτερα όπλα της, καθώς πέρυσι ήταν η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ εντός έδρας (14-3), ενώ δεν έχει ηττηθεί ποτέ από τους Βαυαρούς εκεί (8-0).

Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ έχει στόχο τη 10άδα και μίνιμουμ τα Play In, με τον ενισχυμένο Παναθηναϊκό ενώπιον του κοινού του να έχει τον πρώτο λόγο. Στο 1.91 η νίκη με διψήφιο χάντικαπ (-10.5).

Στην αναμέτρηση θα κάνει ντεμπούτο στην Euroleague ο Ρισόν Χολμς που θέλει να «συστηθεί» στο ευρωπαϊκό κοινό προσφέροντας εύκολους πόντους και αξιοποιώντας τη δημιουργία των συμπαικτών του οι Over 12.5 πόντοι του είναι στο 2.06.

Ο Ολυμπιακός αρχίζει από τη «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια (21:30).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρυσι δε συνδύασε την πρωτιά στην κανονική περίοδο με τον τίτλο αλλά φέτος θέλει να φτάσει ως το τέλος του δρόμου.

Οι Πειραιώτες τα τελευταία χρόνια βασίζονται στην αποτελεσματικότητά τους εκτός έδρας, καθώς πέρυσι ήταν η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ μακριά από το «σπίτι» της μαζί με τη Φενέρ (11-6) και θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ανανεωμένη και σταθερά απρόβλεπτη ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι.

Ο Ολυμπιακός έχει συνδυάσει με νίκη τις 3/4 τελευταίες επισκέψεις του και το «διπλό» με χάντικαπ -6.5 είναι στο 1.97.

Βασικός πόλος δημιουργίας είναι ο Γουόκαπ που καλείται να μοιράσει σωστά την μπάλα για τα ελεύθερα και εύστοχα σουτ, με τις Over 6.5 ασίστ του Τεξανού γκαρντ να είναι στο 2.45.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.