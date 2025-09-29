Η εύκολη απόφαση του Αλαφούζου με τον Κόντη

Επιλέχθηκε ως υπηρεσιακή λύση μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Χρήστος Κόντης είχε από την αρχή στο μυαλό του το ουδέν μονιμότερoν του προσωρινού.

