Με παράδοση η Λάτσιο στην Γένοβα, με νέο προπονητή η Γουέστ Χαμ

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 5ης ημέρας της Serie A η Τζένοα αντιμετωπίζει τη Λάτσιο. Ο αγώνας Έβερτον - Γουέστ Χαμ ολοκληρώνει την 6η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Οι δύο ομάδες έρχονται από ήττα και βρίσκονται στο δεύτερο μισό της κατάταξης.

Η Λάτσιο μετράει 4 νίκες και 1 ισοπαλία στις 5 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Τζένοα.

Χωρίς νίκη σε 4 παιχνίδια παραμένει ακόμη η Τζένοα στο πρωτάθλημα, μετρώντας δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Την Πέμπτη, ωστόσο, επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Έμπολι και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Δεκέμβρη την Αταλάντα. Βρέθηκε να χάνει στο 12’, ισοφάρισε στο 15’ και σημείωσε ακόμη δύο γκολ στο β’ μέρος. Λείπει ο αμυντικός μέσος Ονάνα. Μία νίκη και τρεις ήττες για τη Λάτσιο στις 4 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, ένας πολύ φτωχός απολογισμός για μια ομάδα που έχει στόχο να τερματίσει ψηλά. Την περασμένη εβδομάδα έχασε στο ντέρμπι της «αιώνιας πόλης» με 1-0 από τη Ρόμα με γκολ στο 38’. Τιμωρημένοι είναι οι μέσοι Γκουεντουζί, Μπελαγιάν, ενώ λόγω τραυματισμών λείπουν οι χαφ Ντέλε-Μπασίρου και Ροβέλα. Οι απουσίες της στη μεσαία γραμμή, σε συνδυασμό με την ανύψωση ηθικού της Τζένοα από την πρόκριση στο Κύπελλο, δίνουν στο «Χ» αρκετές πιθανότητες επαλήθευσης, δεδομένου και του αήττητου σερί της φιλοξενούμενης στην αντίπαλη έδρα.

Από 5 νίκες για κάθε ομάδα στα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο Λίβερπουλ. Τον αποκλεισμό από το Λιγκ Καπ γνώρισε η Έβερτον την Τρίτη, χάνοντας με 2-0 στο «Μόλινιου» από την ουραγό στην Πρέμιερ, Γουλβς. Στο πρωτάθλημα μετράει 2-1-2 και προέρχεται από την ήττα με 2-1 στο «Άνφιλντ» από την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ. Δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ εντός έδρας, με Μπράιτον (2-0), Μάνσφιλντ (2-0) και Άστον Βίλα (0-0). Οι 5/7 φετινοί αγώνες της συνοδεύτηκαν από Under. Απών ο κεντρικός αμυντικός Μπράνθγουεϊτ και ο δανεικός από τη Φράιμπουργκ μέσος Ρελ. Μόνο Over έχει από την πλευρά της η Γουέστ Χαμ, έχοντας ηττηθεί στα 5 από τα 6 έως τώρα παιχνίδια της. Την περασμένη αγωνιστική έχασε 1-2 από την Κρίσταλ Πάλας, αποτέλεσμα που συνέβαλε στην απομάκρυνση του Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος είχε απολογισμό μόλις 5 νίκες σε 26 ματς στα «σφυριά» από τον Γενάρη που προσλήφθηκε. Στη θέση του ανέλαβε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντος, πρώην προπονητής των Γουλβς, Τότεναμ και Νότιγχαμ. Λείπει ο δεξιός μπακ Γουάν-Μπισάκα. Τιμωρημένος είναι ο Τσέχος μέσος Σούτσεκ.

Η αλλαγή προπονητή στη Γουέστ Χαμ ίσως αποδειχθεί «ξύπνημα» για τη συνέχεια, αρχής γενομένης από το αποψινό ματς κόντρα στην φαβορί Έβερτον.

728. ΤΖΕΝΟΑ - ΛΑΤΣΙΟ Χ 3,00

729. ΕΒΕΡΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (Χ2) 2,17