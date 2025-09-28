Κοινή πορεία για Ρεν και Λανς, από διαδοχικές νίκες Μίλαν και Νάπολι

Ρεν και Λανς κινούνται δίπλα δίπλα στη βαθμολογία της Ligue 1, με 8 και 9 βαθμούς αντίστοιχα, σε 5 αγωνιστικές. Τη μοναδική ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο στη Serie A, Νάπολι, υποδέχεται η Μίλαν, η οποία έπειτα από την ήττα της πρεμιέρας από την Κρεμονέζε, συνέχισε με τρεις νίκες.

Τρεις ισοπαλίες με 1-1 στους 4 τελευταίους αγώνες ανάμεσα στη Ρεν και τη Λανς και στις δύο έδρες. Οι 14/16 πιο πρόσφατες μεταξύ τους μονομαχίες έληξαν Under.

Η Ρεν προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα με τη Ναντ την περασμένη αγωνιστική, όμως με γκολ που δέχτηκε στο 64’ και στο 96’, το δεύτερο από τον πρώην φορ των Ολυμπιακού και ΑΠΟΕΛ, Ελ Αραμπί, έφυγε με το 2-2 από την αντίπαλη έδρα. Νίκησε στα 4 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Η Λανς υποχρέωσε στην πρώτη ήττα της στη Ligue 1 τη Λιλ, με το 3-0 να διαμορφώνεται στο 52’. Το δεύτερο τέρμα του σημείωσε ο 19χρονος Φοφανά, ο οποίος ήταν στην κορυφή του 3-4-2-1 που επέλεξε ο Πιερ Σαζ, προπονητής της Λανς από το φετινό καλοκαίρι. Τόσο η παράδοση όσο και η κοινή φετινή τους πορεία, κάνουν την ισοπαλία να φαντάζει πιο πιθανό σημείο και στο σημερινό παιχνίδι.

Στο 9-9-7 η εντός έδρας συγκομιδή της Μίλαν στα 25 τελευταία εντός με αντίπαλο τη Νάπολι, η οποία νίκησε και στα δύο ματς του περσινού πρωταθλήματος. Με δύο τέρματα του διεθνούς Αμερικανού επιθετικού Πούλισιτς και ένα του Γάλλου μέσου Φοφανά, η Μίλαν έφυγε με το υπέρ της 3-0 από το Ούντινε και διατηρήθηκε στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Ακολούθησε την Τρίτη το νοκ άουτ εντός έδρας παιχνίδι με τη Λέτσε για το Κύπελλο Ιταλίας, όπου νίκησε ξανά με 3-0, με τους δύο προαναφερθέντες σκόρερ να μπαίνουν ως αλλαγή και να συνεργάζονται στο τρίτο γκολ. Αντίπαλός της στους «16» θα είναι η Λάτσιο στη Ρώμη. Καθότι 8η πέρσι, δεν έχει ευρωπαϊκά ματς φέτος κι έτσι αφοσιώνεται στα τρία απανωτά μεγάλα ματς με Νάπολι, Γιουβέντους και Φιορεντίνα. Η Νάπολι προηγήθηκε στο 39’ της Πίζα, ισοφαρίστηκε στο 60’, αλλά μέχρι το 82’ προηγούταν 3-1. Τελικό σκορ 3-2 και απολογισμός «4 στα 4» στο πρωτάθλημα. Ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη Σπόρτινγκ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας ηττηθεί στην πρώτη με 2-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία.

Με κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι να ακολουθεί, η ισοπαλία στο «Σαν Σίρο» δεν θα θεωρηθεί αποτυχία για την πρωτοπόρο Νάπολι.

660. ΡΕΝ - ΛΑΝΣ Χ 3,55

661. ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ Χ 3,15

