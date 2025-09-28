Μάχη στα ψηλά της βαθμολογίας για Λιλ και Λυών, συνεχίζει ακάθεκτη η Μπαρτσελόνα

Από την πρώτη της ήττα στη Ligue 1 έρχεται η Λιλ, η οποία για την 6η αγωνιστική φιλοξενεί τη Λυών, η οποία έχει επίσης μόνο μία αποτυχία. Πέντε νίκες και μία ισοπαλία για την Μπαρτσελόνα στην LaLiga και υποδέχεται τη Σοσιεδάδ, η οποία έρχεται από το πρώτο της τρίποντο.

Οι 7 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Λιλ και τη Λυών είχαν από δύο γκολ και πάνω.

Με τρία τέρματα από το 28’ έως το 52’ η Λιλ έχασε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα και μάλιστα με 3-0 στο ντέρμπι μίσους με τη Λανς. Είχαν προηγηθεί τρεις νίκες, επί των Μονακό (1-0), Λοριάν (7-1) και Τουλούζ (2-1). Την Πέμπτη, ωστόσο, επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Μπραν για την 1η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, με τον Ζιρού να μπαίνει αλλαγή στο 67’ και να σκοράρει το νικητήριο τέρμα στο 80’. Θα ακολουθήσει την Πέμπτη το ματς για τη 2η αγωνιστική απέναντι στη Ρόμα στην ιταλική πρωτεύουσα. Η Λυών είχε επίσης αγώνα για την ίδια διοργάνωση, στην Ολλανδία με την Ουτρέχτη, παίρνοντας και αυτή τη νίκη με παίκτη που είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή, τον Αμερικανό μέσο Τέσμαν, που σκόραρε στο 75’, δέκα λεπτά μετά από την είσοδό του. Επόμενος αντίπαλος την Πέμπτη η Σάλτσμπουργκ. Η θετική πορεία των δύο σημερινών αντιπάλων και το γεγονός ότι βρίσκονται εν μέσω ευρωπαϊκών αγώνων, δίνουν στο «Χ» αρκετές πιθανότητες επαλήθευσης.

Η Μπαρτσελόνα νίκησε στους 29/30 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Σοσιεδάδ. Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να χάνει 1-0 στο ημίχρονο του εκτός έδρας ματς της Πέμπτης με την Οβιέδο, όμως η τάξη αποκαταστάθηκε στο δεύτερο 45λεπτο, όπου με τη βοήθεια και του Λεβαντόφσκι που πέρασε στο 66’, επικράτησε με 3-1 και έφτασε τα 19 γκολ ενεργητικό σε 6 αγώνες (3,1 τέρματα μ.ό. ανά ματς). Την Τετάρτη θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την κάτοχο του Τσάμπιονς Λιγκ, Παρί Σεν Ζερμέν, για τη 2η αγωνιστική της League Phase. Εγχειρίστηκε στο γόνατο ο βασικός τερματοφύλακας Χοάν Γκαρσία. Η Σοσιεδάδ δεν έχει ευρωπαϊκές έγνοιες, ωστόσο έπρεπε να φτάσει η 6η αγωνιστική για να πανηγυρίσει την πρώτη της επιτυχία, με το εντός έδρας 1-0 επί της Μαγιόρκα την περασμένη Τετάρτη. Σκόρερ της ο Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος βρίσκεται από τα 14 του στον σύλλογο -28 πλέον- και αποτελεί τον 4ο σκόρερ όλων των εποχών για τη Σοσιεδάδ.

Η Σοσιεδάδ σκόραρε στις 7/12 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με την Μπαρτσελόνα, αλλά και στα 5/6 έως τώρα παιχνίδια της στη λίγκα.

611. ΛΙΛ - ΛΥΩΝ Χ 3,30

627. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ 1&G 2,30

