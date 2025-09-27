Στη Ζυρίχη η πρωτοπόρος Σεντ Γκάλεν, βρίσκει δίχτυα με άνεση η Τότεναμ

Η 6η Ζυρίχη υποδέχεται την πρωτοπόρο Σεντ Γκάλεν για την 7η αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος. Στην έβδομη ημέρα της Πρέμιερ Λιγκ, η 3η Τότεναμ, που έχει σκοράρει σε 9/10 φετινά παιχνίδια της, φιλοξενεί την ουραγό και χωρίς βαθμό Γουλβς.

Τέσσερις διαδοχικές νίκες για τη Σεντ Γκάλεν επί της Ζυρίχης και στις δύο έδρες.

Από δύο επιτυχίες έρχεται η Ζυρίχη. Αφού επικράτησε 3-1 στο γειτονικό Βίντερτουρ, νίκησε και εντός έδρας με 2-1 τη Σερβέτ (2-0 ημίχρονο). Στο πρωτάθλημα αυτά, διότι στο Κύπελλο ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με τη Νιόν και αποκλείστηκε στα πέναλτι. Συμπλήρωσε 15 σερί επίσημα παιχνίδια της στα οποία σημειώνονται από δύο γκολ και πάνω. Απουσιάζουν οι Βούγιεβιτς (αμυντικός), Ράιχμουτ (μέσος), τιμωρημένοι οι Ζάουτερ (αμυντικός), Μπανγκουρά (μέσος). Με τέρμα του Γερμανού χαφ Μπουκαλφά που ήρθε φέτος από τη Σαν Πάουλι, η Σεν Γκάλεν νίκησε εντός έδρας με 1-0 την Λουγκάνο και πάτησε κορυφή. Ακολούθησε ο εκτός έδρας αγώνας με τη Βιλ για το Κύπελλο, όπου μετά από το 0-0 στο 90λεπτο και το 1-1 στην παράταση, πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Λείπουν οι αμυντικοί Αμπρόσιους και Φαζλίγι. Μόνο τα 7/22 τελευταία παιχνίδια της με τη Ζυρίχη έληξαν με νίκη της ομάδας που έπαιζε εντός. Η ισοπαλία προσφέρεται σε υψηλές τιμές για τις πιθανότητές της.

Τέσσερα διαδοχικά γκολ/γκολ μεταξύ τους, με τη Γουλβς να έχει σκοράρει στους 10/12 τελευταίους αγώνες στην έδρα της Τότεναμ. Την πρώτη της ισοπαλία στο πρωτάθλημα πήρε το Σάββατο η Τότεναμ, με 2-2 στο Μπράιτον. Βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 31’, αλλά πήρε το «Χ» με τον Ριτσάρλισον στο 43’ και με αυτογκόλ στο 82’. Ακολούθησε την Τετάρτη το εντός έδρας 3-0 επί της Ντόνκαστερ και η πρόκριση στους «16» του Λιγκ Καπ. Βρήκε δίχτυα στους 9/10 φετινούς αγώνες της. Δεν σκόραρε στη μοναδική της ήττα, το 0-1 από την Μπόρνμουθ. Θα ακολουθήσει την Τρίτη το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπόντο Γκλιμτ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Στην 1η νίκησε με 1-0 την Βιγιαρεάλ. Η Γουλβς έρχεται από τη δεύτερη νίκη της την τρέχουσα σεζόν -και αυτή στο Λιγκ Καπ- με 2-0 κόντρα την Έβερτον. Επόμενος αντίπαλος στον θεσμό η Τσέλσι στο «Μόλινιου». Προς το παρόν έχει το άγχος των αρνητικών αποτελεσμάτων στην Πρέμιερ Λιγκ. Μετράει μέχρι τώρα 5/5 ήττες με 3-12 τέρματα, που την καθιστούν πρώτο φαβορί για υποβιβασμό από την κατηγορία όπου αγωνίζεται για 8 συναπτά χρόνια.

Η Τότεναμ τα πάει πολύ καλά φέτος, σε αντίθεση με τη Γουλβς, η οποία όμως έρχεται από πρόκριση στο Λιγκ Καπ. Βάση παράδοσης μπορεί να σκοράρει στο ματς.

439. ΖΥΡΙΧΗ - ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ Χ 3,60

445. ΤΟΤΕΝΑΜ - ΓΟΥΛΒΣ 1&G 3,35