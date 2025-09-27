Δυνατή η παράδοση η Σάντερλαντ, από την πρώτη ήττα της η Παρί Σεν Ζερμέν

Πρώτο παιχνίδι για τη Νότιγχαμ με αντίπαλο τη Σάντερλαντ την τελευταία 8ετία και πρώτο μεταξύ τους στην Πρέμιερ Λιγκ εδώ και 18 χρόνια. Για την 6η αγωνιστική στην Γαλλία, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει πλέον συγκατοίκους στην κορυφή και φιλοξενεί τη 10η Οσέρ.

Η Σάντερλαντ πέρασε νικηφόρα από το «Σίτι Γκράουντ» στις 5/6 τελευταίες παρουσίες της εκεί.

Μετά από τη νίκη της πρεμιέρας επί της Μπρέντφορντ (3-1), η Νότιγχαμ πήρε δύο βαθμούς σε τέσσερις αγώνες. Το Σάββατο έμεινε στο 1-1 με την Μπέρνλι, ανοίγοντας το σκορ στο 2’ και δεχόμενη την ισοφάριση στο 20’. Ακολούθησε την Τετάρτη το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπέτις για το Γιουρόπα Λιγκ, όπου γύρισε το εις βάρος της 1-0 σε 2-1 στο 23’, για να δεχτεί το 2-2 στο 85’. Προηγουμένως είχε παίξει στο Σουόνσι για το Λιγκ Καπ, σε ένα ματς όπου προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο αλλά έχασε 3-2 με γκολ στο 93’ και το 97’. Και στα 7 φετινά παιχνίδια της σημειώθηκαν από δύο τέρματα και πάνω. Την Πέμπτη θα υποδεχτεί τη Μίντιλαντ. Η Σάντερλαντ έχει μόνο μία ήττα τη φετινή σεζόν, τη 2η αγωνιστική από την Μπέρνλι (2-0), ενώ στο Λιγκ Καπ αποκλείστηκε στα πέναλτι μετά από το 1-1 του 90λέπτου με τη Χάντερσφιλντ. Την Κυριακή παραχώρησε 1-1 στην Άστον Βίλα. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Ρεϊνίλντο. Εμφανίζοντας σταθερότητα στα αποτελέσματά της και έχοντας και την παράδοση μαζί της, η Σάντερλαντ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα σε ματς με γκολ και από τις δύο ομάδες.

Το αυτογκόλ του αμυντικού Μαρκίνιος στο 5’ ήταν αυτό που καθόρισε το αποτέλεσμα στη Μασσαλία για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία υπέστη την πρώτη της απώλεια στο πρωτάθλημα. Ένα αποτέλεσμα που ήρθε έπειτα από το επιβλητικό 4-0 επί της Αταλάντα για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, για τη δεύτερη αγωνιστική της οποίας θα παίξει την Τετάρτη στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Ο Μαρκίνιος θα λείψει τώρα λόγω τραυματισμού. Με τέρμα που σημείωσε στις καθυστερήσεις του α’ ημιχρόνου, η Οσέρ επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Τουλούζ και επανήλθε στις επιτυχίες έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες. Στο 64’ αποβλήθηκε λόγω αψιμαχίας ο αριστερός μπακ Όπεγκαρντ και θα λείψει από την αποψινή μονομαχία.

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε 1-0 (Ανζέ) και 2-0 (Λανς) στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Τρία σκορ με 1-0 στα πέντε έως τώρα ματς της Οσέρ στη Ligue 1. Η νίκη της πρωταθλήτριας με Under 3,5 είναι μία πιθανή εκδοχή πριν και από το μεγάλο ματς στη Βαρκελώνη.

401. ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ Χ2&G 3,00

452. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΟΣΕΡ 1&U 3,5 2,30