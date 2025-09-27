Με Στρεφέτσα και γκολ το Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, για το σερί ο Άρης κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες του Σαββάτου 27/9 στη Stoiximan Super League για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Δύο αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής για την Stoiximan Super League φιλοξενούνται στο πρόγραμμα του Σαββάτου (27/9), με αυτή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λεβαδειακό να προηγείται χρονικά, καθώς η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν με 3/3 το πρωτάθλημα κόντρα σε Αστέρα, Βόλο και Πανσερραϊκό. Ακολούθησε το 0-0 με την Πάφο στο Champions League, το 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και η νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας. Παιχνίδι στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, δίνοντας ευκαιρία σε πολλούς παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Παρά το 2-1 υπέρ της ομάδας, ο Βάσκος δεν έμεινε ευχαριστημένος από την συνολική εικόνα των ποδοσφαιριστών του. Πέμπτο ματς σε 15 μέρες(!) για τον Ολυμπιακό, που την Τετάρτη έχει μπροστά του την πρόκληση της Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική του Champions League. Εκτός παραμένει ο Γιάρεμτσουκ, αγώνα δρόμου κάνει ο Μαρτίνς.

Με ξεχωριστή και πολύ ευχάριστη νότα αποτελεί η ομάδα του Λεβαδειακού στο ξεκίνημα της σεζόν. Από πέρσι είχαν δείξει τις διαθέσεις τους οι Βοιωτοί. Έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο, έχασαν κάμποσα αποτελέσματα στις λεπτομέρειες και μάλλον αδικήθηκαν από την τελική τους θέση στην κατάταξη.

Ούτε λόγος για την παραμονή φέτος, η ενίσχυση στο μεταγραφικό κομμάτι είναι το λιγότερο εντυπωσιακή για τα δεδομένα του Λεβαδειακού, που είναι ακόμη καλύτερος πλέον με τον Νίκο Παπαδόπουλο σταθερά στο τιμόνι.

Μετά την 4άρα επί του ΠΑΟΚ ακολούθησε μια ακόμη απέναντι στον ΟΦΗ και το σερί συνεχίστηκε με «διπλό» στην AEL FC Arena για το 2/2 στο Κύπελλο. Τηρουμένων των αναλογιών, ο Λεβαδειακός έχει πολύ ικανοποιητικό βάθος στο ρόστερ και μοιάζει ικανός να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του ροτέισον.

Μοιάζει υπερβολικό να συνεχίσει το σερί του ο Λεβαδειακός, από την άλλη αξία στον άσο δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός θέλει και το αποτέλεσμα και να ανεβάσει στροφές ενόψει Άρσεναλ, ενώ για κάποιους παίκτες του αυτό το ματς θα είναι τεστ ετοιμότητας για το Λονδίνο.

Στις 20:30 ο Άρης υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο αποκλεισμός από την Αράζ και η εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό ήταν δύο απανωτά σοκ που έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τον Άρη αγωνιστικά και διοικητικά.

Η έλευση ωστόσο του Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία άλλαξε άρδην την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, αφού ο Ισπανός τεχνικός έβαλε την σφραγίδα του από την πρώτη στιγμή και οδήγησε τον Άρη σε τέσσερις σερί νίκες. Δύο εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, μια ακόμη στο Αγρίνιο για το Κύπελλο και το πρόσφατο 1-0 επί της Μαρκό, όπου ο Άρης παρατάχθηκε με κάμποσες αλλαγές.

Αντικειμενικές δυσκολίες παραμονής στην κατηγορία θα συναντήσει φέτος ο Πανσερραϊκός. Προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ του, θέλει χρόνο και έχει από νωρίς την πίεση του αποτελέσματος.

Η τελευταία του νίκη γενικότερα ήταν στις 5 Μαΐου, την φετινή σεζόν έχει συνολικά τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες. Ζορίζεται πολύ μεσοεπιθετικά, δεν... στρίβει ανασταλτικά και για την ώρα δεν πείθει συνολικά με την εικόνα του εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ο Πανσερραϊκός δεν μπορεί να χάνει όλα τα ματς, ωστόσο πώς να κοντράρεις τον Άρη των δύο τελευταίων εβδομάδων; Περίεργο ματς, με ξεκάθαρο φαβορί αλλά δίχως αξία στις αποδόσεις του άσου.

Το Σάββατο είναι προγραμματισμένο και το ντέρμπι της Μαδρίτης (17:15) στο Metropolitano, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Μάλλον προβληματικό το ξεκίνημα της Ατλέτικο στη σεζόν. Με ήττα στην πρεμιέρα από την Εσπανιόλ, δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στα πέντε που ακολούθησαν. Έχασε στο φινάλε το θρίλερ του Anfield (3-2) στο Champions League, πήρε με τον ίδιο τρόπο το τρίποντο απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο.

Η Ρεάλ είναι εντυπωσιακή από πλευράς αποτέλεσματων. Μετράει 7/7 στα επίσημα παιχνίδια της εντός κι εκτός συνόρων. Σε κάποια εντυπωσίασε, σε άλλα όχι, δείχνει όμως χαρακτήρα και αποφασιστικότητα. Το ρόστερ της είναι γεμάτο, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει λύσεις πρώτης γραμμής σε κάθε θέση και προσπαθεί να περάσει στο σύνολο τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος επιθυμεί. Σταθερά εκτός οι Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μεντί και Ρίντιγκερ.

Πολύ μεγάλο ματς για μια σειρά από λόγους και ας είναι νωρίς στη σεζόν. Η Ατλέτικο δεν θέλει να χάσει κι άλλο έδαφος, η Ρεάλ παίζει με κεκτημένη ταχύτητα και το σενάριο της ισοπαλίας είναι μάλλον το επικρατέστερο. Άλλωστε εμφανίστηκε στα οκτώ από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στη διάρκεια του 90λεπτου.

