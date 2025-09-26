Το απόλυτο έως τώρα η Μπάγερν, χωρίς νίκη ακόμη η Χιρόνα στη LaLiga

Για την 5η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος η κάτοχος του τίτλου και πρωτοπόρος Μπάγερν υποδέχεται τη 14η Βέρντερ Βρέμης. Στη LaLiga, η ουραγός Χιρόνα έχει μόλις 2 βαθμούς σε 6 ματς και φιλοξενεί την Εσπανιόλ που δεν νίκησε στα 2 τελευταία.

Η Μπάγερν νίκησε στους 13/15 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Βέρντερ Βρέμης. Τα 2 που δεν νίκησε έγιναν στο Μόναχο. Οι 11 από τους 15 συνοδεύτηκαν από Over.

Η μοναδική ομάδα στην Μπουντεσλίγκα που έχει το απόλυτο των βαθμών μετά από 4 ματς είναι η Μπάγερν. Εμφανίζει και την παραγωγικότερη επίθεση, 18 γκολ, με την αμέσως επόμενη ομάδα να έχει σημειώσει 11. Τα αποτελέσματά της είναι εντυπωσιακά, με πιο πρόσφατο το εκτός έδρας 4-1 επί της Χόφενχαϊμ. Για την 1η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ επικράτησε με 3-1 της κυπελλούχου κόσμου Τσέλσι, ενώ ακολουθεί την Τρίτη ο αγώνας με την Πάφο στη Λεμεσό. Λείπουν οι Στάνισιτς (αμυντικός) και Μουσιάλα (μέσος). Μετά από το επιβλητικό 4-0 στην έδρα της Γκλάντμπαχ, που ήταν και η πρώτη της νίκη στη λίγκα, η Βέρντερ ηττήθηκε 3-0 στη Βρέμη από τη Φράιμπουργκ. Δεν θα αγωνιστεί ο τερματοφύλακας Μπάκχαους καθώς τραυματίστηκε στην προπόνηση. Τη θέση του θα πάρει ο νεοαποκτηθείς από την Άρσεναλ, Εσθονός Χέιν. Διαθέσιμος είναι ξανά ο Βέλγος φορ Μπανγκούλα που ήρθε έναντι 10 εκατ. ευρώ από τη Γιουβέντους. Μόνο Over έως τώρα η Βέρντερ στη λίγκα, είναι ικανή να συνεισφέρει στο σκορ απέναντι στην άκρως παραγωγική Μπάγερν.

Χιρόνα και Εσπανιόλ πέτυχαν γκολ στους τέσσερις τελευταίους μεταξύ τους αγώνες, με τους δύο εξ αυτών να λήγουν ισόπαλοι. Την Τρίτη η Χιρόνα προηγήθηκε εκτός έδρας της Μπιλμπάο στο 9’, αλλά ισοφαρίστηκε στο 48’ και έφυγε έτσι με το 1-1. Ήταν ο δεύτερος βαθμός της στο πρωτάθλημα, έχοντας πάρει το «Χ» και στο Βίγκο από τη Θέλτα. Νέος τραυματισμός για τον Ολλανδό πρώην μέσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φαν Ντε Μπέεκ, στην πρώτη του εμφάνιση στην 11άδα έπειτα από 5 μήνες. Ο 28χρονος αποχώρησε στο μισάωρο με έντονους πόνους στον αχίλλειο, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή με κάποιον παίκτη. Τραυματίες είναι και οι Κάρλος (τερματοφύλακας), Λόπες (αμυντικός) και Λεμάρ (μέσος). Η Εσπανιόλ βρέθηκε να χάνει την Τρίτη εντός έδρας από τη Βαλένθια στο 15’ και το 62’, αλλά έφτασε και τις δύο φορές στην ισοφάριση (59’, 96’). Βρήκε δίχτυα στους 5/6 αγώνες της στη λίγκα. Δεν σκόραρε μόνο στη Μαδρίτη το περασμένο Σάββατο απέναντι στη Ρεάλ. Εξέτισε ο επιθετικός Μίγια.

Καταλανική μονομαχία που καμία από τις δύο αντιπάλους δεν θα ήθελε να φύγει χαμένη από το γήπεδο. Πιθανή και σε αρκετά καλή απόδοση η ισοπαλία.

178. ΜΠΑΓΕΡΝ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 1&G 2,00

198. ΧΙΡΟΝΑ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ Χ 3,30