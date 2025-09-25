Αντιμέτωπες και πάλι Φερεντσβάρος - Βικτόρια, αήττητη συνεχίζει η Μπαρτσελόνα

Στην πρεμιέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Φερεντσβάρος υποδέχεται τη δευτεραθλήτρια Τσεχίας Βικτόρια Πλζεν. Η 18η Οβιέδο αντιμετωπίζει τη 2η Μπαρτσελόνα στο τελευταίο ματς της 6ης αγωνιστικής της La Liga.

Φερεντσβάρος και Βικτόρια Πλζεν συναντήθηκαν την περασμένη σεζόν στα πλέι οφ των «16». Οι Ούγγροι νίκησαν 1-0 στο α’ ματς, έχασαν 3-0 στη ρεβάνς και αποκλείστηκαν.

Στην 4η θέση μετά από 6 ματς βρίσκεται στο πρωτάθλημα η Φερεντσβάρος, με πιο πρόσφατο αποτέλεσμα το εντός έδρας 2-2 την Παρασκευή απέναντι στην Ντιόσγκιορι. Η αντίπαλος προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, η κάτοχος του τίτλου απάντησε με γκολ στο 68’ και το 91’ από τον 21χρονο διεθνή φορ Γκρούμπερ, ο οποίος ήταν η μία από τις 4 αλλαγές του Ρόμπι Κιν στο ημίχρονο! Την 4η θέση κατέχει και η Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, με απολογισμό 4-3-2. Το Σάββατο ηττήθηκε 2-1 από την πρωτοπόρο Σπάρτα Πράγας, έχοντας προηγηθεί στο 53’. Δίνει το παρών για 16η διαδοχική σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πέρσι αποκλείστηκε από τη Λάτσιο στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ φέτος ξεκίνησε από τον 2ο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου αφού απέκλεισε τη Σερβέτ και έμεινε εκτός από τη Ρέιντζερς. Πανηγύρισε μόνο στους 5/11 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις. Η νίκη της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, η οποία επικράτησε στα 6/9 τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, βρίσκεται σε ικανοποιητική απόδοση.

Την 4η ήττα της σε 5 αγωνιστικές γνώρισε η Οβιέδο την Κυριακή, με σκορ 1-0 από την Έλτσε. Είναι η χειρότερη ομάδα εκτός έδρας στη La Liga, με τρεις αποτυχίες σε ισάριθμα ματς και χωρίς να έχει σκοράρει. Τιμωρημένος για δεύτερο ματς ο Ουρουγουανός επιθετικός Βίνιας. Τραυματίες οι αμυντικοί Νάτσο Βιδάλ, Κόστας και ο μέσος Ετζάρια. Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας της Χετάφε χάρη σε δύο γκολ του Τόρες και ένα του Ράσφορντ. Σε 6 ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης μετράει 5 νίκες και 1 ισοπαλία, έχοντας σημειώσει από τρία γκολ και πάνω στα τέσσερα από αυτά. Την Κυριακή θα υποδεχθεί τη Σοσιεδάδ, για να ακολουθήσει την Τετάρτη το εντός έδρας παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Απουσιάζουν οι Γκάβι (μέσος) και Γιαμάλ (επιθετικός).

Η Οβιέδο βρήκε δίχτυα στις 6 τελευταίες φορές που φιλοξένησε την Μπαρτσελόνα. Θα επιδιώξει να απειλήσει και τώρα την πρωταθλήτρια, η οποία διατηρείται αήττητη την τρέχουσα σεζόν. Το combo του διπλού με το γκολ/γκολ προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.

973. ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1 2,25

974. ΟΒΙΕΔΟ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2&G 2,75

