Προβληματίζουν Ρέιντζερς και Γκενκ, καιρό χωρίς εντός έδρας ισοπαλία η Στουτγάρδη

Πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Γιουρόπα με τη Ρέιντζερς να υποδέχεται την Γκενκ και τις δύο ομάδες να μην πηγαίνουν καλά στα εγχώρια πρωταθλήματα. Στην Στουτγάρδη, η ομώνυμη ομάδα δεν έχει ισοπαλία σε 18 εντός έδρας ματς (9-0-9) και φιλοξενεί τη Θέλτα.

Οι 9/10 τελευταίους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της Ρέιντζερς είχαν από δύο γκολ και πάνω.

Στην προτελευταία θέση της Πρέμιερ Σκωτίας μετά από 5 αγωνιστικές βρίσκεται η Ρέιντζερς, με απολογισμό 4 ισοπαλίες και 1 ήττα. Το Σάββατο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ, επικρατώντας 2-0 εντός έδρας της Χιμπέρνιαν, με δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο του α’ ημιχρόνου. Εκεί θα αντιμετωπίσει στις αρχές Νοέμβρη τη Σέλτικ. Το κλίμα στην ομάδα είναι βαρύ για τον Μάρτιν Ράσελ και οι οπαδοί σηκώνουν ήδη πλακάτ με μηνύματα εναντίον του. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Άαρονς, τραυματίας ο μπακ Στέρλινγκ. Τρίτη από το τέλος στο δικό της πρωτάθλημα είναι η Γκενκ, με απολογισμό 2-2-4. Έρχεται από δύο εντός έδρας ήττες, με 1-0 από τη Σαρλερουά και 2-1 από την πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Αποθεραπεύτηκε ο 17χρονος διεθνής επιθετικός Καρέτσας και υπολογίζεται. Λείπουν ο μέσος Χέιμανς και ο φορ Σορ. Στο ίδιο μήκος κύματος οι δύο αντίπαλοι, αρκετά πιθανή η μοιρασιά στο πρώτο 45λεπτο.

Δύο νίκες και δύο ήττες έως τώρα στην Μπουντεσλίγκα για την Στουτγάρδη, που βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας με 5-5 γκολ. Αγωνίζεται στο Γιουρόπα Λιγκ ως κυπελλούχος Γερμανίας. Συνεχίζει και στο φετινό εγχώριο Κύπελλο, έχοντας αποκλείσει στα πέναλτι την Μπράουνσβαϊγκ, έπειτα από το 4-4 στα 120’. Νίκησε μόνο στον 1/11 τελευταίους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, αλλά και μόνο στον 1/6 πιο πρόσφατους εντός με αντίπαλο ισπανική ομάδα. Η Στουτγάρδη εμφανίζεται ασταθής έως τώρα, ενώ δεν τα καταφέρνει καλά στα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της. Από σερί ισοπαλίες έρχεται η Θέλτα, η οποία μετράει 1 νίκη και 1 ήττα σε γερμανικό έδαφος. Η Θέλτα δεν έχει νίκη στη La Liga έπειτα από 6 αγωνιστικές, μετρώντας όμως πέντε σερί ισοπαλίες. Πιο πρόσφατη το 1-1 με τη Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη. Μετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο αντίπαλός της την επόμενη εβδομάδα. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο αμυντικός Σέρχιο Καρέιρα. Τα 15/20 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη έληξαν Under.

Το σερί ισοπαλιών της Θέλτα, σε συνδυασμό με τις εντός έδρας αδυναμίες της Στουτγάρδης, οδηγούν στο ρίσκο της ισοπαλίας.

970. ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΓΚΕΝΚ ΧΗ 2,22

972. ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΘΕΛΤΑ Χ 3,80

