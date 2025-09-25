Europa League: Με σκόρερ τον Σφιντέρσκι για το διπλό στη Βέρνη ο Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γιουνγκ Μπόις στην League Phase του Europa League.

Η δράση στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Πέμπτης (25/9) και τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στο Stadion Wankford της Βέρνης, απέναντι στη γηπεδούχο Γιανγκ Μπόις (22:00).

Η ομάδα του Κοντίνι βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό καθώς οι επίσημες υποχρεώσεις της εντός συνόρων έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου. Η Γιανγκ Μπόις μετράει 3Ν-2Ι-1Η στο πρωτάθλημα με 10-8 γκολ και είναι στην 4η θέση, στο -4 από την πρωτοπόρο Σεντ Γκάλεν.

Γνώρισε αναπάντεχη ήττα 1-0 στο Κύπελλο από την Ααράου, με το ελεγχόμενο ροτέισον να της στοιχίζει στο χορτάρι. Απέκλεισε την Σλόβαν Μπρατισλάβας με το συνολικό 4-2 στα playoffs του Europa League και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase.

Κατ' εξοχήν επιθετική ομάδα η Γιανγκ Μπόις, δημιουργεί ευκαιρίες με συνέπεια και σκοράρει με σχετική ευκολία. Είναι γρήγορη, σπάνια αποχωρίζεται το 4-4-2 και λειτουργεί σε υψηλές στροφές από τη μέση και μπροστά. Δεδομένα ωστόσο η ανασταλτική της συμπεριφορά είναι προβληματική και συνήθως της κοστίζει το αποτέλεσμα.

Η πορεία του Παναθηναϊκού στα προκριματικά της Ευρώπης άφησε υποσχέσεις για την φετινή σεζόν, ωστόσο η κακή εικόνα του εντός συνόρων έφερε γρήγορα αρνητικές εξελίξεις, αναβρασμό στον κόσμο και πολλή πίεση σε διοίκηση και ποδοσφαιριστές. Η ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και η ήττα-σοκ από την Κηφισιά έφεραν την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια και την επιστροφή του Χρήστου Κόντη μέχρι... νεωτέρας.

Το 1-0 του Κυπέλλου επί της Καλλιθέας και το 1-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό φρέναραν προς ώρας την γκρίνια, ωστόσο ο Παναθηναϊκός θα ζει για πολύ καιρό με το «πρέπει» του αποτελέσματος σχεδόν κάθε τρεις μέρες.

Στοιχείο έντονου προβληματισμού το γεγονός πως οι «πράσινοι» δεν αντέχουν σε παιχνίδι μεγάλης έντασης για περισσότερη από μια ώρα αγώνα. Αυτό συνέβη και στο ντέρμπι «αιωνίων», όπου ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο τελευταίο 25λεπτο και έφτασε στην ισοφάριση.

Το έλλειμμα της φυσικής κατάστασης δεν είναι εύκολο να διορθωθεί εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων, ωστόσο Κόντης και Παναθηναϊκός οφείλουν να βρουν λύσεις με αυτά τα δεδομένα. Η ποιότητα ατομικά δεν λείπει από τους «πράσινους», είναι όμως ένα ερώτημα αν και πόσο γρήγορα μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά ως σύνολο.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει διαθέσιμο τον τραυματία Φακούντο Πελίστρι για το ματς της Ελβετίας, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας έχουν μείνει οι Μίλος Πάντοβιτς, Τιν Γεντβάι, Ντάνιελ Μαντσίνι και Άλεξ Γερεμέγεφ.

Η Γιανγκ Μπόις έχει ενθουσιασμό και επιθετικές αρετές, εντούτοις παρουσιάζει και σοβαρές αδυναμίες στο παιχνίδι της, ειδικά με την ανασταλτική της αφέλεια. Θα βρει τις στιγμές του ο Παναθηναϊκός στο ματς, μπορεί να σκοράρει και να κάνει τους γηπεδούχους να νιώσουν άβολα.

