Προσεκτική στην άμυνα η Ρόμα, γνωρίζονται οι γειτόνισσες Φράιμπουργκ και Βασιλεία

Για την 1η ημέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ η Νις έχει 2 νίκες και 5 ήττες φέτος σε επίσημα ματς και υποδέχεται τη Ρόμα που έρχεται από νίκη στο ντέρμπι της Ρώμης. Η Φράιμπουργκ υποδέχεται τη Βασιλεία, με τις έδρες τους να απέχουν μόλις 59 χλμ.

Νις και Ρόμα συναντήθηκαν το 2022 σε φιλικό και έμειναν στο 1-1.

Από τον Δεκέμβριο είχε να δεχτεί τέσσερα γκολ η Νις, όταν έχασε με 4-1 από τη Λυών. Τώρα θύτης ήταν η Μπρεστ με το ίδιο σκορ, παίρνοντας έτσι ρεβάνς για το 6-0 με το οποίο η Νις την είχε νικήσει την τελευταία αγωνιστική της περασμένης σεζόν. Η ομάδα από τη Νίκαια μετράει 2 νίκες και 3 ήττες έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη Ligue 1, έχοντας βρει δίχτυα στις τέσσερις πιο πρόσφατες. Στα άλλα δύο επίσημα είχε καταγράψει 2 ήττες από την Μπενφίκα με σκορ 2-0 για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η Ρόμα έρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με τη Λάτσιο, με 1-0 και το γκολ στο 38’. Πήρε έτσι τους βαθμούς «πίσω» μετά από την εντός έδρας ήττα με το ίδιο σκορ από την Τορίνο μία εβδομάδα νωρίτερα. Και τα 4 παιχνίδια της στη Serie A έχουν λήξει με 1-0, τα τρία υπέρ της, με το ένα γκολ που έχει δεχτεί συνολικά να αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην άμυνα στο πρωτάθλημα. Η Ρόμα είναι το φαβορί στο ματς, με το υπέρ της combo σε συνδυασμό με τα λίγα γκολ να βγάζει καλή απόδοση.

Φράιμπουργκ και Βασιλεία έχουν δώσει κάμποσα φιλικά την τελευταία 15ετία, με την κάθε ομάδα να μετράει από 3 νίκες σε 7 παιχνίδια. Μπορεί η Φράιμπουργκ να ξεκίνησε με δύο ήττες στην Μπουντεσλίγκα, 1-3 από Άουγκσμπουργκ και 4-1 από Κολωνία, η συνέχεια όμως ήταν θετική, με νίκες 3-1 επί της Στουτγάρδης και 3-0 επί της Βέρντερ στη Βρέμη το περασμένο Σάββατο. Ενδιάμεσα είχε επικρατήσει με 4-2 της ελβετικής Λουκέρνης σε φιλικό. Μαζί με την περσινή σεζόν, μετράει 12 Over στα 13 τελευταία παιχνίδια της στη λίγκα. Τραυματίας ο επιθετικός Τζούνιορ Αντάμου. Η νταμπλούχος Ελβετίας Βασιλεία δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Κύπελλο φέτος, καθώς την Παρασκευή αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Ετουάλ Καρούζ (2-2 κανονική διάρκεια). Στο πρωτάθλημα μετράει 4 νίκες και 2 ήττες και βρίσκεται στην 3η θέση, πίσω από Τουν και Σεν Γκάλεν. Πρόβλημα στο γόνατο για τον κεντρικό αμυντικό Φαν Μπρέεμεν.

Μετά τη διακοπή η Φράιμπουργκ ξεκίνησε δυναμικά και μπορεί να πάρει την πρώτη νίκη της στην πρεμιέρα της League Phase. Η Βασιλεία θα το παλέψει και μπορεί να σκοράρει.

917. ΝΙΣ - ΡΟΜΑ Χ2&U 2,5 2,50

921. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1&G 2,80