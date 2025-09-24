Δυνατή παράδοση για τις Κλαμπ Μπριζ και Ατλέτικο κόντρα σε Βέστερλο και Βαγιεκάνο

Κλαμπ Μπριζ και Βέστερλο μονομαχούν σε εξ αναβολής αγώνα για την 5η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος. Στην Ισπανία, η 12η μετά από 5 παιχνίδια Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί τη συμπολίτισσα Βαγιεκάνο, η οποία έχει συγκεντρώσει έναν βαθμό λιγότερο.

Η Κλαμπ Μπριζ μετράει 16 νίκες και 1 ήττα στους 17 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Βέστερλο.

Μετά από το 4-1 επί της Μονακό για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, η Κλαμπ Μπριζ νίκησε 2-0 τη 2η Σεντ Τρούιντεν και την πλησίασε στον έναν βαθμό στην Jupiler Pro League. Σε τρεις μέρες ακολουθεί το δύσκολο ματς στη Λιέγη με τη Σταντάρ, ενώ τρία 24ωρα αργότερα θα αγωνιστεί στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα. Λείπει ο 37χρονος τερματοφύλακας Μινιολέ. Η Βέστερλο είναι η μοναδική ομάδα χωρίς ισοπαλία στο πρωτάθλημα: 3 νίκες, 4 ήττες. Την Κυριακή έχασε 2-0 στο σπίτι της από τη Σταντάρ Λιέγης με γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Βρήκε δίχτυα στους 7 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της στη λίγκα, ενώ στον τελευταίο με αντίπαλο τη σημερινή της αντίπαλο σημείωσε τρία γκολ, χάνοντας τελικά με 4-3 και τέρμα στο 94’ από ριμπάουντ σε πέναλτι. Η νίκη της Κλαμπ Μπριζ σε συνδυασμό με το εκατέρωθεν σκοράρισμα βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

Η Ατλέτικο είναι αήττητη από τη Βαγιεκάνο εδώ και 18 αγώνες (14 νίκες). Μία νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές έχει σημειώσει η πρωταθλήτρια του 2021 και τριταθλήτρια πέρσι Ατλέτικο Μαδρίτης. Το Σάββατο προηγήθηκε 1-0 στο 79’ του εκτός έδρας αγώνα με τη Μαγιόρκα, για να ισοφαριστεί στο 85’ (1-1). Προηγουμένως είχε μείνει με δέκα παίκτες (72’) και είχε αστοχήσει σε πέναλτι (14’). Τιμωρημένος είναι ο 29χρονος επιθετικός Σόρλοτ. Ακολουθεί σε τρεις μέρες το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια ένα τρίτο σερί εντός, με την Άιντραχτ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η Βαγιεκάνο έμεινε επίσης στο 1-1 στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, εντός με τη Θέλτα, ισοφαρίζοντας στο 65’ το γκολ που δέχτηκε στο 49’. Έχει και αυτή μόνο ένα τρίποντο στο πρωτάθλημα, την 1η αγωνιστική επί της Χιρόνα (3-1 εκτός έδρας). Εκείνο ήταν και το μοναδικό Over της στο πρωτάθλημα, μετρώντας τέσσερα Under έκτοτε. Έχοντας αποκλείσει τη λευκορωσική Νέμαν Γκρόντνο στα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ, συνεχίζει στη League Phase σε αυτήν τη δεύτερη ευρωπαϊκή της έξοδο, με πρώτη αντίπαλο σε 8 μέρες τη Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία. Απουσιάζει ο στόπερ Λουίζ Φελίπε.

Ικανή να πάρει τη νίκη η φαβορί Ατλέτικο, με πιθανόν και το Under 3,5, που εμφανίστηκε στα 13/14 τελευταία μεταξύ τους ματς.

898. ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΒΕΣΤΕΡΛΟ 1&G 2,18

922. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1&U 3,5 2,07