Κανένα σημάδι βελτίωσης: Ο παίκτης που πίστεψε και στήριξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, απογοητεύει

Ο κόουτς Μπαρτζώκας συνήθως κάνει εξαιρετικές επιλογές ξένων, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που οι παίκτες που επιλέγει και στηρίζει δεν δικαιώνουν την εμπιστοσύνη του.

Διαβάστε για μια τέτοια περίπτωση με ένα κλικ στο outsidersbet.gr