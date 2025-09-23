Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Κανένα σημάδι βελτίωσης: Ο παίκτης που πίστεψε και στήριξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, απογοητεύει 23-09-2025 16:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο κόουτς Μπαρτζώκας συνήθως κάνει εξαιρετικές επιλογές ξένων, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που οι παίκτες που επιλέγει και στηρίζει δεν δικαιώνουν την εμπιστοσύνη του. Διαβάστε για μια τέτοια περίπτωση με ένα κλικ στο outsidersbet.gr Η 22χρονη και το σπίτι: Πρώτη μεγάλη μάχη για Όλγα Κεφαλογιάννη - Μίνωα Μάτσα instanews.gr Άξιζε όλος αυτός ο ντόρος για «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι;» menshouse.gr Η αλήθεια για το ενδιαφέρον της Μαρίας Αγγελικούση για τον Παναθηναϊκό instanews.gr Κανένα σημάδι βελτίωσης: Ο παίκτης που πίστεψε και στήριξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, απογοητεύει menshouse.gr Τι (δεν) είδε ο Κόντης στον Ταμπόρδα menshouse.gr Πιο φθηνός απ’ τον Ζαρουρί: Πόσο κόστισε στην Σπόρτινγκ ο εξτρέμ - σφαίρα που έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Ιωαννίδη menshouse.gr Μετά από 13 χρόνια: Τίτλοι τέλους για τον ΑΝΤ1 dailymedia.gr «Να πάμε να τον φτύσουμε όλοι μαζί τον κερατά, είναι αλήτης!»: H πρώτη αντίδραση Πορτοσάλτε στην επίθεση του Μικρούτσικου στον αέρα του Mega dailymedia.gr Κανένα σημάδι βελτίωσης: Ο παίκτης που πίστεψε και στήριξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, απογοητεύει SHARE