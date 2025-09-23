Σκόραρε σε όλα τα εκτός η Σαουθάμπτον, το απόλυτο έως τώρα η Ρεάλ Μαδρίτης

Τον πρώτο της αγώνα για το Λιγκ Καπ Αγγλίας δίνει απόψε η Λίβερπουλ, στο «Άνφιλντ» με τη Σαουθάμπτον. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν πέναλτι. Για την 6η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος η 16η Λεβάντε φιλοξενεί την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Οκτώ νίκες και μία ισοπαλία για τη Λίβερπουλ στις 9 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με τη Σαουθάμπτον.

Μόνο νίκες έχει έως τώρα σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ η Λίβερπουλ. Προπορεύεται στην Πρέμιερ Λιγκ με πέντε βαθμούς διαφορά από τις Άρσεναλ, Τότεναμ και Μπόρνμουθ. Η σεζόν είχε ξεκινήσει με την απώλεια του Κομιούνιτι Σιλντ, με 3-2 στα πέναλτι από την κυπελλούχο Κρίσταλ Πάλας (2-2 στο 90λεπτο), την οποία θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στο Λονδίνο για το πρωτάθλημα. Οι 5/7 έως τώρα αγώνες της είχαν γκολ/γκολ. Μετά από 11 σερί σεζόν στην Πρέμιερ, η Σαουθάμπτον έπεσε το 2023 στην Τσάμπιονσιπ. Επανήλθε άμεσα, αλλά πέρσι τερμάτισε 20ή και βρίσκεται έτσι ξανά στη δεύτερη κλίμακα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εκεί το Σάββατο γνώρισε την πρώτη της εκτός έδρας ήττα για φέτος, με 3-1 από τη Χαλ. Βρίσκεται στη 19η θέση, με συγκομιδή 1-3-2. Βρήκε δίχτυα στα 6/7 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Λίβερπουλ, ενώ σκόραρε και στα 5 φετινά παιχνίδια της μακριά από το Σαουθάμπτον. Το να συνεχίσει το σερί της απόψε σε συνδυασμό με τη νίκη της πρωταθλήτριας Αγγλίας ανεβάζει ικανοποιητικά την απόδοση του άσου.

Το εκτός έδρας 4-0 επί της Χιρόνα ήταν η πρώτη νίκη της Λεβάντε στο τρέχον πρωτάθλημα. Βοήθησαν οι αποβολές της αντιπάλου στο 30’ και στο 46’. Η επιτυχία αυτή ήρθε μετά από το εντός έδρας 2-2 με την Μπέτις, σε ματς όπου βρέθηκε μπροστά με 2-0 μόλις στο 10ο λεπτό. Με 2-0 είχε προηγηθεί και της Μπαρτσελόνα στο ημίχρονο, για να ηττηθεί τελικά με 2-3. Βρήκε δίχτυα στους 9/10 τελευταίους επίσημους αγώνες της. Η Ρεάλ Μαδρίτης μετράει μόνο νίκες τη νέα σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του 2-1 επί της Μαρσέιγ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Πιο πρόσφατη επιτυχία της ήταν το 2-0 στην πρωτεύουσα επί της Εσπανιόλ, σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Οι 7/8 τελευταίοι αγώνες της στη La Liga είχαν «2-3 γκολ». Θα ακολουθήσει το Σάββατο το εκτός έδρας ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ σε 7 μέρες από σήμερα θα παίξει στο Καζακστάν με την Καϊράτ.

Η Λεβάντε βρήκε δίχτυα στις 9/11 τελευταίες μονομαχίες της με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανεξαρτήτως έδρας. Αγωνίζεται με θάρρος και μπορεί να σκοράρει κόντρα στην ισχυρή αντίπαλό της.

829. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1&G 2,37

832. ΛΕΒΑΝΤΕ - ΡΕΑΛ Μ. 2&G 2,47