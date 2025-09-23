Κύπελλο Ελλάδας: Το μομέντουμ ο Άρης, φαβορί με… ρέγουλα Ολυμπιακός και ΑΕΚ, τα «κλειδιά» σε Μισεουΐ, Ταρέμι και Κοϊτά

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η νέα μορφή του Κυπέλλου Ελλάδας είναι ικανή να προσφέρει εκπλήξεις και έξτρα κίνητρο όπως φάνηκε και στην 1η αγωνιστική της League Phase. Η διοργάνωση προχωράει και για την 2η αγωνιστική, ο Άρης υποδέχεται την Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το βράδυ της Τρίτης (23/9, 20:00).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει μπει σε μια εντελώς διαφορετική τροχιά υπό τις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ. Ενδεικτικό της πορείας που έχει χαράξει είναι το γεγονός πως φτάνει στο ματς Κυπέλλου από τρεις σερί εκτός έδρας νίκες σε Περιστέρι και Αγρίνιο.

Επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου και 1-0 της Κηφισιάς για την Stoiximan Super League, ενώ νίκησε τον Παναιτωλικό με το ίδιο σκορ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Σαφώς πιο αποτελεσματικός, κυνικός στην τελική προσπάθεια, δίχως αχρείαστα ρίσκα και ρεαλιστής στο χορτάρι, ο Άρης φαντάζει αυτή την εποχή ικανός να έχει μια παραγωγική σεζόν.

Η Μαρκό επικράτησε 1-0 εκτός των Χανίων για τα προκριματικά της διοργάνωσης και πήρε την πρόκριση για την League Phase. Κατάφερε μάλιστα στην πρεμιέρα να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην ΑΕΛ, ισοφαρίζοντας δύο φορές για το τελικό 2-2. Για την 1η αγωνιστική της Super League 2 γνώρισε ήττα 2-0 στην Καλαμάτα, ωστόσο «απάντησε» με το 1-0 επί της Ηλιούπολης. Πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ, καλά οργανωμένη ομάδα και με δίψα για επιτυχίες, η Μαρκό αγωνίζεται δίχως το παραμικρό άγχος στο Κύπελλο.

Ο Άρης έχει χτίσει εξαιρετικό μομέντουμ και προφανώς έχει τον πρώτο λόγο στο ματς ακόμη κι αν ο Χιμένεθ πάει σε ροτέισον. Η Μαρκό θα παίξει ελεύθερα, ωστόσο πολύ δύσκολα θα καταφέρει να πάρει κάτι στο «Κλ. Βικελίδης». Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Μισεουΐ γκολ ή ασίστ & Άρης Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Η δράση για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Τετάρτης (24/9) και τον Αστέρα να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (17:00). Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη δεν έχει μπει καλά στη σεζόν και ψάχνει ακόμη την πρώτη της νίκη σε επίσημο παιχνίδι.

Έχει τρεις ήττες από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Βόλο στην Stoiximan Super League, κατακτώντας τον μοναδικό μέχρι στιγμής βαθμό στο 2-2 με την ΑΕΛ εντός. Σε ματς που προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο... Στην πρεμιέρα της League Phase πήρε το 1-1 εκτός έδρας με την Κηφισιά και τώρα έχει μπροστά της το ματς - πρόκληση με τον Ολυμπιακό.

Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν στις επίσημες υποχρεώσεις τους με 3/3 στο πρωτάθλημα κόντρα σε Αστέρα, Βόλο και Πανσερραϊκό. Ακολούθησαν το 0-0 με την Πάφο στο Champions League και το 1-1 της Λεωφόρου στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός παρουσίασε δύο πρόσωπα: ήταν απλά υποφερτός στην πρώτη ώρα του αγώνα και κυριάρχησε το τελευταίο μισάωρο, φτάνοντας στην ισοφάριση με τον Ελ Κααμπί.

Ακόμη δεν ρολάρει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στον βαθμό που θέλει ο προπονητής της, ωστόσο μοιάζει θέμα χρόνου να φτάσει στο επίπεδο που θέλει. Το ρόστερ είναι γεμάτο και το ροτέισον βγαίνει σχετικά εύκολα για τους Πειραιώτες, που δίνουν το πρώτο τους παιχνίδι στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Αστέρας ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να πάρει ψυχολογία ενόψει της συνέχειας, ωστόσο δεν πείθει πως μπορεί να το κάνει. Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του επιθυμεί να επιστρέψει στις νίκες και έχει παίκτες του δεύτερου ροτέισον που θέλουν να αποδείξουν. Το συνδυαστικό στοίχημα 2/3 γκολ & Να σκοράρει ο Ταρέμι & Αστέρας Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 7.90 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 19:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε καλή κατάσταση η ομάδα του Νίκολις, έστω κι αν έρχεται από την πρώτη της φετινή απώλεια στο πρωτάθλημα, στο εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ.

Παραμένει αήττητη σε 11 επίσημα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, ξέρει να παίρνει το προβάδισμα στις λεπτομέρειες και δείχνει να έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Έκανε πρεμιέρα με νίκη στο Κύπελλο, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας του Αιγάλεω.

Ο Παναιτωλικός είναι... αλλοπρόσαλλος στο πρώτο στάδιο της σεζόν. Δυσκολεύεται πάρα πολύ εντός έδρας, δείχνει ωστόσο τα δόντια του μακριά από το Αγρίνιο. Νίκησε εκτός έδρας τη Νίκη Βόλου και τον Άρη, ενώ πήρε παλικαρίσια ισοπαλία στην Τούμπα, στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ. Στο σπίτι του ωστόσο, ο Παναιτωλικός από Ατρόμητο, Βόλο και Άρη στην πρεμιέρα της League Phase. Σκληρή η ομάδα του Πετράκη, με συνοχή αλλά όχι πολλή ποιότητα με την μπάλα στα πόδια.

Λόγος για το φαβορί προφανώς δεν τίθεται και το ερώτημα είναι πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες σε ενδεχόμενο ροτέισον. Το γεγονός πως η ΑΕΚ διαθέτει σαφώς περισσότερες λύσεις πρώτης γραμμής και φυσικά βλέψεις για να φτάσει μακριά, δημιουργεί συνθήκες επικράτησης στην αναμέτρηση. Δίχως πάντως ο ξερός άσος να έχει αξία. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Κοϊτά γκολ ή ασίστ & Over 3,5 κάρτες σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

