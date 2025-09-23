Νοκ άουτ αγώνας στο «Μόλινιου», πρώτο εντός για τον Μουρίνιο στην Μπενφίκα

Σε νοκ άουτ αγώνα για τον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας η Γουλβς φιλοξενεί την Έβερτον. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν απευθείας πέναλτι. Σε εξ αναβολής ματς για την 1η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος η Μπενφίκα υποδέχεται τη Ρίο Άβε.

Στο 3-5-3 ο εντός έδρας απολογισμός της Γουλβς με αντίπαλο την Έβερτον στις 11 τελευταίες μονομαχίες τους.

Στην τελευταία θέση της Πρέμιερ Λιγκ χωρίς βαθμό στέκεται η Γουλβς έπειτα από 5 αγωνιστικές. Το Σάββατο ηττήθηκε 3-1 εντός έδρας από τη Λιντς, αν και προηγήθηκε στο σκορ. Μέχρι το ημίχρονο ωστόσο είχε διαμορφωθεί το αποτέλεσμα. Η μοναδική της χαρά τη φετινή σεζόν είναι η πρόκριση στον προηγούμενο γύρο του Λιγκ Καπ επί της Γουέστ Χαμ με 3-2, ανατρέποντας το 1-2 στο 63’ με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Έβερτον βρέθηκε να χάνει 2-0 στο μισάωρο του αγώνα στο «Άνφιλντ» από τη γειτόνισσα Λίβερπουλ, για να μειώσει στο 58’ στο τελικό 2-1. Ήταν η 2η ήττα της φέτος, με την πρώτη να έρχεται στην πρεμιέρα από τη Λιντς, 1-0. Ανάμεσα στις επιτυχίες της είναι και το 3-2 για την 3η αγωνιστική της Πρέμιερ στην έδρα που αγωνίζεται απόψε. Στον προηγούμενο γύρο ξεπέρασε με γκολ στο β’ ημίχρονο το εμπόδιο της Μάνσφιλντ από τη Λιγκ 1 (2-0). Το «Χ» αποτελεί σημείο που εμφανίζεται συχνά στις τελευταίες παρουσίες της στο «Μόλινιου» και δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν κάνει ξανά την εμφάνισή του.

Η Μπενφίκα μετράει 18 νίκες και 3 ισοπαλίες στα 21 τελευταία παιχνίδια της με αντίπαλο της Ρίο Άβε. Στα 4/6 πιο πρόσφατα δέχτηκε γκολ. Στο ντεμπούτο του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα, οι «αετοί» επιβλήθηκαν με 3-0 εκτός έδρας της Άβες. Βασικός στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Παυλίδης, που έκανε το 2-0 με πέναλτι. Τα χαμόγελα επανήλθαν στο «Ντα Λουζ», καθώς είχαν προηγηθεί το εντός έδρας 1-1 με τη Σάντα Κλάρα και το 2-3 με την Καραμπάκ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και μάλιστα με ανατροπή από 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει στο πρωτάθλημα η Ρίο Άβε μετά από πέντε ματς. Ξεκίνησε με τρεις ισοπαλίες και συνέχισε με δύο ήττες. Την Παρασκευή έχασε 0-3 από την Πόρτο, σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, προπονητής ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ενώ αγωνίζονται σε αυτήν 6 Έλληνες.

Το G/G εμφανίστηκε στους 6/7 τελευταίους αγώνες της Ρίο Άβε και είναι αρκετά πιθανό να σκοράρει και σήμερα κόντρα στην ισχυρότερη Μπενφίκα.

799. ΓΟΥΛΒΣ - ΕΒΕΡΤΟΝ Χ 3,35

831. ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΡΙΟ ΑΒΕ 1&G 2,55