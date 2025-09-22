Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση έτυχε θερμής αποδοχής και εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το εμβληματικό τρόπαιο, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να απολαύσουν μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και πάθος σε μια αυθεντική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.

Το Trophy Tour τίμησαν με την παρουσία τους οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση και εισέπραξαν την αγάπη του κόσμου.

Στο πλευρό της Betsson και της ΕΠΟ βρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας με τις δηλώσεις τους τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας, κ. Δημήτρης Μπουχλαριώτης, δήλωσε για την "επίσκεψη" του βαρύτιμου τροπαίου στην Λάρισα «Το Κύπελλο Ελλάδας αποτελεί το τρόπαιο του πιο συναρπαστικού θεσμού που έχουμε στην ΕΠΟ, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες, αθλητές και φιλάθλους να ονειρεύονται την κατάκτησή του. Είναι μια διοργάνωση που ενώνει και εμπνέει».



Δηλώσεις έκανε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Αθανάσιος Μαμάκος, που τόνισε: «Η πρωτοβουλία της Betsson και της ΕΠΟ είναι εξαιρετικά σημαντική και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φιλοξενούμε στη Λάρισα το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Η πόλη μας έχει φιλάθλους με πάθος και γνώση για το ποδόσφαιρο, οι οποίοι αγκάλιασαν θερμά αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Λάρισα για να ξεκινήσει αυτό το ξεχωριστό ταξίδι».



Ο Προπονητής της Εθνικής Νέων, κ. Βαγγέλης Μόρας, που επίσης ήταν παρών,δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό το Κύπελλο να ταξιδεύει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Τα νέα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το τρόπαιο, να νιώσουν το συναίσθημα που κρύβει και να εμπνευστούν από αυτό. Είναι μια εμπειρία που τους φέρνει πιο κοντά στο ποδόσφαιρο και στα όνειρά τους»,



Ο Managing Director της Betsson στην Ελλάδα, κ. Θάνος Μαρίνος, τόνισε τα ακόλουθα: «Η Betsson τα τελευταία τρία χρόνια είναι ο Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στη Λάρισα στο πλαίσιο του Trophy Tour. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμούς, εισιτήρια για τους αγώνες και φυσικά με το ίδιο το Κύπελλο, δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη γιορτή. Το Trophy Tour έχει ως στόχο να μοιράσει χαρά και να φέρει το ποδόσφαιρο πιο κοντά σε όλους και σήμερα το ζούμε μαζί με τους φιλάθλους της Λάρισας».

Η Λάρισα αποτέλεσε την πρώτη στάση του φετινού Trophy Tour, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ταξιδιού που θα φέρει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson πιο κοντά στο φίλαθλο κοινό.

Η παρουσία των φιλάθλων ανέδειξε τη σημασία της πρωτοβουλίας και ενίσχυσε τον στόχο της διοργάνωσης να φέρει το ποδόσφαιρο πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.

Η περιοδεία θα συνεχιστεί σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας, προβάλλοντας τη μαγεία του Κυπέλλου και ενισχύοντας τη σύνδεση του κοινού με το αγαπημένο του άθλημα.

Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε - μείνετε συντονισμένοι!

Δείτε πλάνα από την εκδήλωση στο επίσημο κανάλι της Betsson στο youtube:



