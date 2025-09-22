Τρεις σερί νίκες για τη Νόρντζελαντ, το απόλυτο η Γαλατάσαραϊ

Η 9η αγωνιστική του δανέζικου πρωταθλήματος ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα στην 9η Ράντερς και την 5η Νόρντζελαντ, με τις δύο ομάδες να χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί. Η νταμπλούχος Τουρκίας Γαλατάσαραϊ υποδέχεται την 9η στην κατάταξη Κόνιασπορ.

Οι 6/8 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Ράντερς και τη Νόρντζελαντ είχαν Over 3,5.

Έπειτα από 4 διαδοχικές ήττες, η Ράντερς επικράτησε 1-0 της Σοντερίσκε και την υποχρέωσε στην πρώτη της εντός έδρας αποτυχία. Τέσσερις μέρες αργότερα νίκησε 2-1 εκτός έδρας τη Χέλερουπ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Δανίας. Ο Γάλλος επιθετικός Ντανό μεταπήδησε στην τυνησιακή Εσπεράνς. Απουσιάζουν οι αμυντικοί Λίσενς, Άντερσον και Τζόουνς. Η Νόρντζελαντ έρχεται από τρεις επιτυχίες, επί των Βίμποργκ και Όντενσε του δεύτερου μισού του ταμπλό και επί της δευτεραθλήτριας Μίντιλαντ, όλες με ένα γκολ διαφορά. Βρήκε δίχτυα στους 7/8 φετινούς αγώνες της, ενώ πριν από την έναρξη της Superliga είχε επικρατήσει σε φιλικά των Χόρσενς και Παναθηναϊκού, επίσης με ένα τέρμα διαφορά. Ράντερς και Νόρντζελαντ σκόραραν στα 7/9 τελευταία μεταξύ τους ματς και το γκολ/γκολ παίζεται στο combo μαζί με τη διπλή ευκαιρία υπέρ της φορμαρισμένης φιλοξενούμενης.

Οι 5/8 τελευταίες μονομαχίες της Γαλατάσαραϊ με την Κόνιασπορ είχαν γκολ/γκολ. Η γηπεδούχος μετράει 4 σερί νίκες επί της αντιπάλου της στο πρωτάθλημα, ενώ έχει το απόλυτο στη φετινή λίγκα. Αφού έκανε το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την Έγιουπσπορ (2-0), η Γαλατάσαραϊ έδωσε το πρώτο της παιχνίδι στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Προηγήθηκε 1-0 στο 8’ στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ, αλλά μέχρι το ημίχρονο έχανε 3-1. Τελικό σκορ 5-1 και πρώτη ήττα έπειτα από 16 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και το εκτός έδρας 5-1 επί της Κόνιασπορ στον νοκ άουτ αγώνα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας, ενώ την είχε αντιμετωπίσει και νωρίτερα στη διοργάνωση (0-0). Νίκησε σε όλα (7) τα εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα από τον Μάρτιο και μετά. Απουσιάζει ο επιθετικός Όσιμεν. Η Κόνιασπορ, η οποία μετέχει για 13η διαδοχική περίοδο στην ανώτατη κατηγορία, έρχεται από την πρώτη της ήττα στη φετινή Süper Lig, 2-1 εντός έδρας από την Αλάνιασπορ, δεχόμενη το γκολ στο 79’. Έχει σκοράρει και στους 4 αγώνες της στη λίγκα, ενώ μαζί με την περασμένη σεζόν βρήκε δίχτυα στα 11 από τα 12 τελευταία της ματς.

Η επικράτησή της και απόψε, σε συνδυασμό με την επίτευξη γκολ και από την Κόνιασπορ, δημιουργούν μία ελκυστική απόδοση.

726. ΡΑΝΤΕΡΣ - ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ X2&G 2,25

728. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 1&G 2,27

