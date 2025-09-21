Ισόβαθμες Ίντερ και Σασσουόλο, δυναμικό ξεκίνημα για Μπαρτσελόνα και Χετάφε

Για την 4η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος η Ίντερ φιλοξενεί τη Σασσουόλο, με τις δύο ομάδες να έχουν την ίδια συγκομιδή, τρεις βαθμούς, με απολογισμό δύο ήττες και μια νίκη σε 3 ματς. Για την 5η ημέρα της La Liga, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Χετάφε.

Οι 8 από τους 10 τελευταίους αγώνες της Ίντερ με τη Σασσουόλο έληξαν με Over. Η Σασσουόλο νίκησε πέρσι και στα 2 παιχνίδια. Με 2-1 στο Μιλάνο και 1-0 στην έδρα της.

Η Ίντερ ξεκίνησε με το επιβλητικό 5-0 επί της Τορίνο στο πρωτάθλημα, όμως έπειτα ακολούθησε η εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε (1-2) και το 4-3 στο Τορίνο από τη Γιουβέντους. Προηγήθηκε 3-2, αλλά δέχτηκε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τα χαμόγελα επέστρεψαν μεσοβδόμαδα στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου για την 1η αγωνιστική της League Phase επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας του Άγιαξ, με τέρματα στο 42΄και το 47’. Ο 44χρονος Κρίστιαν Κίβου, ο οποίος ανέλαβε φέτος τις τύχες της Ίντερ, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κατάρτισης της ενδεκάδας. Η Σασσουόλο ξεκίνησε με δύο ήττες, 2-0 από τη Νάπολι και 3-2 από την Κρεμονέζε, για να έρθει η νίκη την περασμένη εβδομάδα με 1-0 επί της Λάτσιο. Το γκολ σημειώθηκε στο 70’. Λείπει ο Δανός επιθετικός Σκέλερουπ. Επιστρέφει ο Νορβηγός μέσος Θόρστβεντ. Νίκησε την Ίντερ στους 3/5 τελευταίους μεταξύ τους αγώνες και ερχόμενη από την πρώτη της επιτυχία έχει τα φόντα να τη δυσκολέψει ξανά.

Τα 13 τελευταία παιχνίδια της Μπαρτσελόνα είχαν από δύο γκολ και πάνω (11 Over), ενώ τα 9 είχαν και γκολ/γκολ. Νίκησε στα 9/10 πιο πρόσφατα εντός έδρας ματς με αντίπαλο τη Χετάφε. Μετά από την πρώτη απώλεια βαθμών, στη Μαδρίτη με τη Βαγιεκάνο (1-1), η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε με 6-0 της Βαλένθια και ανέβηκε στη 2η θέση της κατάταξης, πέντε βαθμούς πίσω από τη Ρεάλ που έχει το απόλυτο μετά και από το χτεσινό 2-0 επί της Εσπανιόλ. Για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Νιουκάστλ, με δύο τέρματα του Ράσφορντ. Απουσιάζουν οι Τερ Στέγκεν (τερματοφύλακας), Μπαλντέ (αμυντικός) και Γκάβι (μέσος). Μπορεί η Χετάφε μετά από τις δύο πρώτες νίκες της, αμφότερες εκτός έδρας επί των Θέλτα και Σεβίλλης, να έχασε 3-0 στη Βαλένθια, στην 4η αγωνιστική όμως επανήλθε στις επιτυχίες, 2-0 την Οβιέδο από το πρώτο ημίχρονο. Έφτασε τα 8 σερί παιχνίδια που σημειώνονται τουλάχιστον δύο γκολ το καθένα. Λείπει ο επιθετικός Χουάνμι.

Η Χετάφε ξεκίνησε δυναμικά τη φετινή σεζόν και αναμένεται να απειλήσει τους Καταλανούς, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Ο φαβορί άσος σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ πληρώνει καλά.

685. ΙΝΤΕΡ - ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 1&G 2,67

692. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΧΕΤΑΦΕ 1&G 2,87